Беларусь отключила трансграничные линии электропередач с Литвой

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 апр – Sputnik. В Беларуси начались испытания энергосистемы с отключением трансграничных линий электропередачи с Литвой, сообщила пресс-служба Минэнерго.

"Испытания проводятся для проверки надежности работы Белорусской энергосистемы с учетом планируемого выхода энергосистем стран Балтии из энергокольца БРЭЛЛ, объединяющего Беларусь, Россию, Эстонию, Латвию и Литву", - пояснили в ведомстве.

При этом в министерстве энергетики отметили, что испытания займут целые сутки. В это время будут отключены высоковольтные линии, будет идти наблюдение за работой энергосистемы, а затем произведено включение линий с соблюдение всех требований по безопасности.

"Аналогичные испытания пройдут 11 апреля. Данные работы будут выполнены в рамках программы, согласованной с системными операторами стран БРЭЛЛ", - отметили в белорусском министерстве.

Сколько Брюсселю будет стоить выход из БРЭЛЛ?

Ранее стало известно, что страны Балтии и Польша обратились за дополнительным финансированием к Европейскому Союзу. Таким образом, они хотят покрыть 75% всех расходов на выход из БРЭЛЛ.

В заявке в прошлом году были указаны следующие суммы:

Вильнюс – 462 миллиона евро

Рига – 100 миллионов

Таллинн – 111 миллионов

Варшава – 521 миллион евро

Балтийские республики в 2018 году подавали заявку в CEF (Фонд европейской инфраструктуры – Sputnik) на выделение средств, которые были израсходованы в трех странах в ходе первого этапа работ, подразумевающих укрепление энергосистемы. На данный момент были профинансированы работы на 432 миллиона евро.

В планах к 2025 году значится полный выход из энергетического кольца, связующего Беларусь, Россию, Эстонию, Латвию и Литву. Таким образом, завершится синхронизация с европейской энергосистемой через Польшу с помощью перемычки на польско-литовской границе и морского кабеля.