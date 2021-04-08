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Беларусь отключила трансграничные линии электропередач с Литвой
08.04.2021 09:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 апр – Sputnik. В Беларуси начались испытания энергосистемы с отключением трансграничных линий электропередачи с Литвой, сообщила пресс-служба Минэнерго.
"Испытания проводятся для проверки надежности работы Белорусской энергосистемы с учетом планируемого выхода энергосистем стран Балтии из энергокольца БРЭЛЛ, объединяющего Беларусь, Россию, Эстонию, Латвию и Литву", - пояснили в ведомстве.
При этом в министерстве энергетики отметили, что испытания займут целые сутки. В это время будут отключены высоковольтные линии, будет идти наблюдение за работой энергосистемы, а затем произведено включение линий с соблюдение всех требований по безопасности.
"Аналогичные испытания пройдут 11 апреля. Данные работы будут выполнены в рамках программы, согласованной с системными операторами стран БРЭЛЛ", - отметили в белорусском министерстве.
Сколько Брюсселю будет стоить выход из БРЭЛЛ?
Ранее стало известно, что страны Балтии и Польша обратились за дополнительным финансированием к Европейскому Союзу. Таким образом, они хотят покрыть 75% всех расходов на выход из БРЭЛЛ.
В заявке в прошлом году были указаны следующие суммы:
Балтийские республики в 2018 году подавали заявку в CEF (Фонд европейской инфраструктуры – Sputnik) на выделение средств, которые были израсходованы в трех странах в ходе первого этапа работ, подразумевающих укрепление энергосистемы. На данный момент были профинансированы работы на 432 миллиона евро.
В планах к 2025 году значится полный выход из энергетического кольца, связующего Беларусь, Россию, Эстонию, Латвию и Литву. Таким образом, завершится синхронизация с европейской энергосистемой через Польшу с помощью перемычки на польско-литовской границе и морского кабеля.
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Таким образом, белорусские специалисты проводят испытания энергосистемы республики, на фоне запланированного выхода из БРЭЛЛ стран Балтии.
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