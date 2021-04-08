Дефолта не будет, но есть нюансы: эксперты о госдолге Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

Ситуация с госдолгом Беларуси в последнее время активно обсуждается в экспертном сообществе. Некоторые аналитики прогнозируют дальнейшую рецессию экономики и большие трудности с обслуживанием внешних заимствований на фоне ослабления курса рубля.

Другие специалисты убеждены: ситуация на контроле, объем внешних долгов не превышает 50% ВВП, что не критично, а золотовалютный запас немалый. Если что – погашать долги можно через продажу золота.

Но все же поводы для тревоги есть. На текущий год запланирован рекордный дефицит бюджета – свыше 4 млрд. белорусских рублей (чуть более 1,5 млрд долларов). При этом на погашение и обслуживание государственного долга в 2021-м направят в районе 3,2 млрд. долларов.

Раньше на обслуживание процентов и погашения основных сумм долгов власти размещали евробонды. Но в условиях политической неразберихи евробондов больше нет, этот рынок перекрыт.

Чтобы жить, как прежде, нужно искать новые заимствования, и гасить ими прежние, то есть рефинансировать. Но дело в том, что даже оставшиеся внешние заимствования на сегодняшний день дорогие в обслуживании. Проще говоря, не под ту ставку, как хотелось бы.

Выкрутится ли белорусская экономика в этом году? Отдадим ли вовремя долги? Sputnik попытался разобраться, насколько тяжело стране обходится жизнь взаймы.

По уши в долгах?

Бюджет на 2021 год устанавливает лимит внешнего государственного долга в размере 20,2 млрд. долларов. Еще 2,8 млрд долларов - это лимит внешнего долга, гарантированный правительством страны.

Внешний государственный долг по состоянию на 1 марта 2021 года составил 18,3 млрд. долларов, немного сократившись за январь-февраль на 0,3 млрд. долларов, за счет разницы курсов.

То есть правительство допускает дальнейший рост внешних заимствований - ведь порогового значения в 45% ВВП не достигнуто, пока всего лишь выбрали 36,2%.

Кому должны белорусы

Беларусь - основной должник России, сумма обязательств составляет 8,1 млрд. долларов.

Кроме России, Беларусь немало заимствовала финансов у Китая. Этой стране мы должны более 3 млрд. долларов.

Пиковые выплаты по госдолгу начались с прошлого года. В 2020-м они превысили 3,47 млрд. долларов. Большие платежи будут сохраняться до 2024 года. Только в 2025-м в официальных документах значится сумма выплат, которая не будет более 3 млрд.

Профессор Белорусского государственного университета Михаил Ковалев считает, что ситуация с внешним госдолгом Беларуси по мировым меркам некритичная.

"Наш госдолг не достигает и половины валового внутреннего продукта, в то время как у США этот долг больше своего ВВП, а в ЕС долги подобрались к 100% ВВП. Другое дело, что внешний госдолг Беларуси сам по себе дорогой, потому что почти полностью состоит из валюты. И потому обслуживание обходится недешево. Главная проблема для нашей экономики - это девальвация белорусского рубля в прошлом году примерно на 20%", - поясняет Ковалев.

Собственно обесценивание рубля и привело к росту долга в нацвалюте, а это создает напряжение при возврате валютных заимствований. Кроме того, проблемы Беларуси создали и введенные ограничения со стороны ЕС.

"Беларусь лишилась доступа к дешевым заимствованиям на рынке еврооблигаций, с помощью которых было удобно гасить прежние долги. Судя по всему, не имея рынка дешевых заимствований, Беларуси придется обращаться к рынку более дорогих кредитов. К примеру, в Евразийский банк развития ", - отмечает профессор БГУ.

Но пока ситуация контролируемая, считает эксперт, поскольку в этом году сумма к погашению основного внешнего долга меньше, нежели в прошлом году.

"В прошлом году мы спокойно погасили долги и проценты. Так что и сейчас это все – больше нагнетание обстановки. С условием того, что политическая обстановка напряженная. Но во многом шумиха вокруг долгов надуманная преднамеренно", - полагает эксперт.

Не все так радужно в экономике

Несмотря на то, что задолженность у Беларуси продолжает расти, Всемирный банк улучшил прогноз странового ВВП. По оценкам банка, он упадет на 2,2% в 2021-м. Ранее эксперты этого института прогнозировали падение ВВП для Беларуси на 2,7%. При этом эксперты отмечают, что их прогноз зависит от внешнего финансирования Беларуси. И здесь есть большие вопросы.

Известный белорусский экономист Ярослав Романчук считает, что поводов для оптимизма на нынешний год крайне мало.

"Нужно смотреть на внешний госдолг в расширенном определении. И, по официальным данным, на начало года внешний госдолг в расширенном определении был в районе 27 млрд. долларов. Это никак не 18,3 миллиардов. В расширенный долг входят займы госбанков, госкомпний и структур, где государство владеет большинством акций капитала", - отмечает эксперт.

По его словам, объем внешнего госдолга в расширенном определении достигает 45% ВВП. У финансистов сомнения в возможности обслуживать займы, как правило, возникают в странах с уровнем долга выше 40—50% ВВП. Романчук также отмечает, что отягчающим фактором является то, что займы номинированы в иностранной валюте - в Беларуси их более 90%.

"Если раньше на обслуживание валового внешнего долга с начала года шло 11% внутреннего валового продукта, то в итоге эта цифра может достигнуть 15% с учетом токсичных активов. А это серьезный стопор для развития экономики ", - считает Ярослав Романчук.

Риск дефолта

Риск дефолта в отдаленной перспективе есть - если власти не будут предпринимать правильных шагов по формированию рыночной экономики и решению внутриполитического конфликта, считают специалисты. Но пока о дефолте говорить не стоит.

"В стране есть золотовалютные резервы. Беларусь их накопила достаточное количество, более 40 тонн. Для среднеевропейской страны с такой экономикой – это внушительные объемы. И в случае погашения каких-то траншей государство может продать часть своих ЗВР", - считает Михаил Ковалев.

7 апреля национальный регулятор сообщил, что резервы Беларуси опустились ниже отметки в 7 миллиардов долларов. За первый месяц весны текущего года золотовалютные резервы республики прохудились почти на 175 миллионов долларов, но пока еще выше нового порогового значения в 6 миллиардов долларов.

Пресс-служба Нацбанка объяснила снижение ЗВР "плановым погашением правительством внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму около 310 миллионов долларов, а также уменьшением стоимости монетарного золота".

"В любом случае, возможность дефолта исключена. Цена на золото все равно достаточно высокая. Кроме того, Беларусь не выбрала 1,5 миллиардный кредит у России, там есть резервы. Потому о крахе экономики говорить не приходится", - заявил профессор БГУ.

Ярослав Романчук также считает, что о дефолте речи пока нет.

"Но в совокупности 2021 год приблизит нас к состоянию, когда в стране не будет возможен экономический рост из-за роста долгов и неэффективности экономики. Особо рассчитывать на ЗВР не нужно. Их можно очень быстро проесть. Но все, что есть сейчас у Беларуси – это возможность кредитоваться под более высокий процент в некоторых странах. Но как потом платить? Взять под 8-10% годовых в валюте – очень рискованное дело", - считает эксперт.

Политическое недоверие влияет на экономику

По словам Романчука, к белорусской системе власти сейчас сложилось большое недоверие, вызванное в том числе событиями после выборов в августе 2020 года.

"И вот эту проблему недоверия нужно решать. Никто не даст дешевые кредиты стране, где есть какая-то неопределенность. Ведь политика тесно сопряжена с экономикой. Рисковать никто не будет", - говорит экономист.

Михаил Ковалев также считает, что сейчас непростое время для Беларуси с точки зрения заимствований.

"МВФ – это не только экономическая организация, но и политическая. Основными процессами там управляет не Китай и не Россия. В нынешней политической ситуации до принятия новой Конституции и новых выборов вряд ли будут изменения со стороны иностранных институтов в части финансирования экономики Беларуси", - заявил он.

Взгляд на Восток

Несмотря на обещании восточных партнеров помочь Беларуси финансово в непростое время, многие экономисты сомневаются в том, что страна перенесет ближайшие годы легко.

Из-за налогового маневра в нефтяной отрасли России (маневр продлится до 2023-го) бюджет Беларуси продолжит терять доходы, что скажется негативно на платежеспособности страны и также может вызвать проблемы с выплатами по долгам.

"Кроме того, многие полагают, что российские банки без проблем прокредитуют белорусскую экономику. Наоборот, российские финансовые институты лучше других знают реальную экономическую ситуацию в Беларуси. Они оценивают все риски. И выставляют, как правило. более жесткие условия, нежели европейцы. Выгодные кредиты от России или ЕАЭС возможны только в одном случае – если на это будет политическое решение", - уверен Ярослав Романчук.

Нефтепереработка и развитие экономики

Экономист Ярослав Романчук уверен, что нынешние проблемы во многом обусловлены ориентацией преимущественно на нефтепереработку. Основной источник поступления валютной выручки в страну.

"Беларусь столько лет жила в определенном нефтяном и энергетическом торге с внешним миром, правительству казалось - так будет всегда. Они это делали, несмотря на то, что каждый год им говорили про то, что экономику нужно адаптировать к внешнему миру, провести налоговую реформу, дать гарантии инвестициям, чтобы был приток капитала в страну", - убежден Романчук.

Фундаментальная ошибка – ориентация на советские методы планирования. Без ликвидации этой ментальной проблемы говорить про решение трудностей нарастающего госдолга и его погашения невозможно.

По мнению эксперта, власть каждый год лезет в долговую ловушку, и этот процесс, вероятно, будет продолжен, система генерирует токсичные активы, омертвляет капитал. Пространства для развития экономики все меньше.

"Мы придем к тому, что скоро дышать будет нечем в экономике. И когда проблемных, токсичных активов в бизнесе будет по горло, мы столкнемся с серьезной рецессией и полной остановкой экономического развития", - убежден Романчук.

Как на долги повлияют экономические санкции

По мнению профессора Михаила Ковалева, пока в отношении Беларуси введены символические экономические санкции, которые никак не меняют ситуацию.

"Это больше разговоры, серьезных санкций не было. Но если американцы ударят по нефтехимическому комплексу, то да – это ударит и по всей экономике. В случае, когда Штаты запретят европартнерам закупать белорусские нефтепродукты", - считает он.

Ярослав Романчук другого мнения. По его словам, Беларусь "наловчилась выкручиваться в период санкционного давления". Санкции в отношении "нефтянки" ударят по экономике, но не радикально.

"Конечно, 70% валютной выручки страна получает от экспорта нефтепродуктов из ЕС. Валютная выручка - это всегда больно, но если экспортерами выступят российские компании, то тогда сложно будет ввести санкции. Белорусы просто поделятся с российскими партнерами деньгами. Ситуация не критичная, чтобы говорить, что в следующем году экономика рухнет", - заявил Романчук.

В мире столько схем, что, кроме документов, ничего не будет меняться. В частности Литва, несмотря на все санкции, покупала у Беларуси на сумму до 700 миллионов долларов нефтепродуктов ежегодно. При этом критиковала власти республики за политику и отсутствие демократии, отмечает эксперт.

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