Цены на растительное масло вырастут в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 апр – Sputnik. Повышение цен на растительное масло согласовала Комиссия по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совмине, об этом сообщила пресс-служба МАРТ.

Юридические лица всех форм собственности и индивидуальные предприниматели до 30 апреля смогут увеличить цену на все виды масла (за исключением оливкового), но не более, чем на 15% от стоимости на 28 февраля 2021 года.

В ведомстве пояснили, что в Беларуси растительное масло относится к товарам критического импорта. Мировые цены на него только за март выросли более чем на 20%, а стоимость сырья для масла (семян подсолнечника) - на 16,7%.

Для обеспечения населения подсолнечным маслом было разрешено повысить стоимость данной продукции.

"Регулируемые" продукты

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) на постоянной основе ведет мониторинг цен на социально значимые товары.

В декабре прошлого года в ведомстве сообщали, что в первом квартале 2021-го вводится ценовое регулирование на социально значимые товары на 90 дней. В министерстве заявили, что в текущем году поставлена задача по ограничению роста цен на такие товары – не выше 4,9%.

В конце марта госрегулирование цен было продлено еще на три месяца – до 29 июня.

В перечне товаров, которые регулируются в республике, 17 позиций. Это свежемороженая рыба, мясо, молоко и молочные продукты, сахар, гречка, два вида колбас, перловая крупа, бумажные салфетки, маргарин и другие.

Цены на данные товары разрешено увеличивать не более чем на 0,2% в месяц, в случае необходимости большего увеличения цены необходимо согласование комиссии.

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