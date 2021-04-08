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Цены на растительное масло вырастут в Беларуси
08.04.2021 09:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 апр – Sputnik. Повышение цен на растительное масло согласовала Комиссия по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совмине, об этом сообщила пресс-служба МАРТ.
Юридические лица всех форм собственности и индивидуальные предприниматели до 30 апреля смогут увеличить цену на все виды масла (за исключением оливкового), но не более, чем на 15% от стоимости на 28 февраля 2021 года.
В ведомстве пояснили, что в Беларуси растительное масло относится к товарам критического импорта. Мировые цены на него только за март выросли более чем на 20%, а стоимость сырья для масла (семян подсолнечника) - на 16,7%.
Для обеспечения населения подсолнечным маслом было разрешено повысить стоимость данной продукции.
"Регулируемые" продукты
Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) на постоянной основе ведет мониторинг цен на социально значимые товары.
В декабре прошлого года в ведомстве сообщали, что в первом квартале 2021-го вводится ценовое регулирование на социально значимые товары на 90 дней. В министерстве заявили, что в текущем году поставлена задача по ограничению роста цен на такие товары – не выше 4,9%.
В конце марта госрегулирование цен было
В перечне товаров, которые регулируются в республике, 17 позиций. Это свежемороженая рыба, мясо, молоко и молочные продукты, сахар, гречка, два вида колбас, перловая крупа, бумажные салфетки, маргарин и другие.
Цены на данные товары разрешено увеличивать не более чем на 0,2% в месяц, в случае необходимости большего увеличения цены необходимо согласование комиссии.
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Продукт относится к критическому импорту, и мировые цены в последнее время на него существенно увеличились.
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