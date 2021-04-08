﻿ Цены на растительное масло вырастут в Беларуси. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Цены на растительное масло вырастут в Беларуси

08.04.2021 09:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 апр – Sputnik. Повышение цен на растительное масло согласовала Комиссия по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совмине, об этом сообщила пресс-служба МАРТ.

Юридические лица всех форм собственности и индивидуальные предприниматели до 30 апреля смогут увеличить цену на все виды масла (за исключением оливкового), но не более, чем на 15% от стоимости на 28 февраля 2021 года.

В ведомстве пояснили, что в Беларуси растительное масло относится к товарам критического импорта. Мировые цены на него только за март выросли более чем на 20%, а стоимость сырья для масла (семян подсолнечника) - на 16,7%.

Для обеспечения населения подсолнечным маслом было разрешено повысить стоимость данной продукции.

"Регулируемые" продукты

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) на постоянной основе ведет мониторинг цен на социально значимые товары.

В декабре прошлого года в ведомстве сообщали, что в первом квартале 2021-го вводится ценовое регулирование на социально значимые товары на 90 дней. В министерстве заявили, что в текущем году поставлена задача по ограничению роста цен на такие товары – не выше 4,9%.

В конце марта госрегулирование цен было продлено еще на три месяца – до 29 июня.

В перечне товаров, которые регулируются в республике, 17 позиций. Это свежемороженая рыба, мясо, молоко и молочные продукты, сахар, гречка, два вида колбас, перловая крупа, бумажные салфетки, маргарин и другие. 

Цены на данные товары разрешено увеличивать не более чем на 0,2% в месяц, в случае необходимости большего увеличения цены необходимо согласование комиссии.

Что еще подорожает в Беларуси - читайте здесь.

Читайте также:

 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Продукт относится к критическому импорту, и мировые цены в последнее время на него существенно увеличились.
 
Новости дня
Новости экономики
 
От $1100 за квадратный метр для неочередников. Еще 28 квартир в 16-этажке ЖК «Антоновский квартал» поступили в продажу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

07.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by