Медики, пилоты и доярки: кого ищут на 77 тысяч вакансий в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 апр - Sputnik. В общереспубликанском банке вакансий стало больше предложений – теперь почти 77 тысяч. Наибольшее их количество (на полный рабочий день) – в сфере промышленности, сельского хозяйства и здравоохранении, рассказали в Минтруда Беларуси.

Кто может найти работу

В сфере промышленности наиболее востребованы: швеи (1,3 тысячи вакансий), слесари-ремонтники (479), электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования (447), слесари механосборочных работ (411), водители автомобиля (319).

В отрасли сельского, лесного и рыбного хозяйства больше всего нужны трактористы-машинисты (1,5 тысячи), операторы машинного доения (901), водители автомобиля (729), животноводы (672) и ветврачи (445).

В здравоохранении много предложений работы для медсестер (2,4 тысячи), врачей-специалистов (2,3 тыс. ), санитарок (1,2 тыс. ), фельдшеров-лаборантов (364) и просто фельдшеров (260).

Как обычно, стране нужны строители. Для каменщиков размещено 557 вакансий, штукатуров – 535, плотников – 327, маляров – 317, монтажников строительных конструкций – 299.

В сфере торговли работу могут найти продавцы (1,4 тысячи вакансий), контролеры-кассиры (803), грузчики (405), повара (276), водитель автомобиля (153).

У кого самая большая зарплата

Самую высокую заработную плату в банке вакансий на сегодняшний день предлагают пилотам, футболистам и директорам предприятий.

Так, авиакомпании "Белавия" требуется второй пилот Боинг-737, зарплату обещают от 9,5 тысяч рублей. Футбольный клуб "Ислочь" ищет двух спортсменов-инструкторов и предлагают оклад 8 тысяч рублей. А один из резидентов "Великого камня" компания "МАЗ-Вейчай" ищет директора с зарплатой от 7878 рублей.

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