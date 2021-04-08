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Медики, пилоты и доярки: кого ищут на 77 тысяч вакансий в Беларуси
08.04.2021 11:11 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 апр - Sputnik. В общереспубликанском банке вакансий стало больше предложений – теперь почти 77 тысяч. Наибольшее их количество (на полный рабочий день) – в сфере промышленности, сельского хозяйства и здравоохранении, рассказали в Минтруда Беларуси.
Кто может найти работу
В сфере промышленности наиболее востребованы: швеи (1,3 тысячи вакансий), слесари-ремонтники (479), электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования (447), слесари механосборочных работ (411), водители автомобиля (319).
В отрасли сельского, лесного и рыбного хозяйства больше всего нужны трактористы-машинисты (1,5 тысячи), операторы машинного доения (901), водители автомобиля (729), животноводы (672) и ветврачи (445).
© Sputnik Ольга Савицкая
В здравоохранении много предложений работы для медсестер (2,4 тысячи), врачей-специалистов (2,3 тыс. ), санитарок (1,2 тыс. ), фельдшеров-лаборантов (364) и просто фельдшеров (260).
Как обычно, стране нужны строители. Для каменщиков размещено 557 вакансий, штукатуров – 535, плотников – 327, маляров – 317, монтажников строительных конструкций – 299.
В сфере торговли работу могут найти продавцы (1,4 тысячи вакансий), контролеры-кассиры (803), грузчики (405), повара (276), водитель автомобиля (153).
У кого самая большая зарплата
Самую высокую заработную плату в банке вакансий на сегодняшний день предлагают пилотам, футболистам и директорам предприятий.
Так, авиакомпании "Белавия" требуется второй пилот Боинг-737, зарплату обещают от 9,5 тысяч рублей. Футбольный клуб "Ислочь" ищет двух спортсменов-инструкторов и предлагают оклад 8 тысяч рублей. А один из резидентов "Великого камня" компания "МАЗ-Вейчай" ищет директора с зарплатой от 7878 рублей.
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Самую большую зарплату - в пределах 8-9,5 тысяч рублей - наниматели в республике обещают спортсменам и пилотам.
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