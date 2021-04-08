"Нафтан" выплатит дивиденды своим акционерам за 2020 год

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 апр – Sputnik. Решение о выплате дивидендов в 2021 году по итогам работы 2020 год было принято на годовом общем собрании акционеров ОАО "Нафтан", сообщили в пресс-службе Новополоцкого НПЗ.

Выплаты составят 0,05 рубля на 1 акцию.

Собрание акционеров установило следующий порядок выплаты дивидендов:

акционеру Республике Беларусь – в республиканский бюджет в срок не позднее 22 апреля,

акционерам–физическим лицам – путем перечисления на счета в банках в срок не позднее 31 мая.

"Уставный фонд ОАО "Нафтан" составляет 1 181 447 583,76 рублей, он разделен на 170 237 404 простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 6,94 рублей каждая. Количество акционеров ОАО "Нафтан", зарегистрированных в реестре владельцев акций – 10 600 (два юридических лица и 10 598 физических лиц)", - рассказал начальник отдела распоряжения имуществом и ценных бумаг Александр Бехунов.

Таким образом, несложно подсчитать, что общая сумма дивидендов, которые будут начислены на акции, составит 8 511 870,2 рубля (около 3 миллионов долларов – Sputnik). На эту сумму еще будет начислен подоходный налог.

Интересно, что все акции ОАО "Нафтан" выпущены в бездокументарной форме, то есть, не напечатаны на бумаге, а хранятся в виде записей на счетах в депозитарии, который находится в ОАО "АСБ "Беларусбанк".

"Реестр представляет собой электронный перечень владельцев ценных бумаг с указанием их персональных данных, банковских реквизитов и количества принадлежащих каждому ценных бумаг", - пояснил начальник отдела распоряжения имуществом и ценных бумаг.

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