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"Нафтан" выплатит дивиденды своим акционерам за 2020 год
08.04.2021 11:11 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 апр – Sputnik. Решение о выплате дивидендов в 2021 году по итогам работы 2020 год было принято на годовом общем собрании акционеров ОАО "Нафтан", сообщили в пресс-службе Новополоцкого НПЗ.
Выплаты составят 0,05 рубля на 1 акцию.
Собрание акционеров установило следующий порядок выплаты дивидендов:
"Уставный фонд ОАО "Нафтан" составляет 1 181 447 583,76 рублей, он разделен на 170 237 404 простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 6,94 рублей каждая. Количество акционеров ОАО "Нафтан", зарегистрированных в реестре владельцев акций – 10 600 (два юридических лица и 10 598 физических лиц)", - рассказал начальник отдела распоряжения имуществом и ценных бумаг Александр Бехунов.
Таким образом, несложно подсчитать, что общая сумма дивидендов, которые будут начислены на акции, составит 8 511 870,2 рубля (около 3 миллионов долларов – Sputnik). На эту сумму еще будет начислен подоходный налог.
Интересно, что все акции ОАО "Нафтан" выпущены в бездокументарной форме, то есть, не напечатаны на бумаге, а хранятся в виде записей на счетах в депозитарии, который находится в ОАО "АСБ "Беларусбанк".
"Реестр представляет собой электронный перечень владельцев ценных бумаг с указанием их персональных данных, банковских реквизитов и количества принадлежащих каждому ценных бумаг", - пояснил начальник отдела распоряжения имуществом и ценных бумаг.
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Новополоцкое предприятие выплатит на каждую акцию по 0,05 рубля по итогам работы нефтеперерабатывающего завода в прошлом году.
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