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Коррекция курса: как стартовали торги на валютно-фондовой бирже в четверг

08.04.2021 11:11 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 апр - Sputnik. Доллар США и евро подешевели, российский рубль подорожал на старте торгов в четверг, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).

По информации БВФБ на 10:23, евро потерял в стоимости 0,1%, доллар США упал на 0,21%, российский рубль прибавил в цене на 0,86%. Напомним, накануне доллар США обновил исторический максимум в Беларуси.

В начале торгов 8 апреля на бирже указаны следующие курсы:

  • 1 евро – 3,17 белорусского рубля
  • 1 доллар США – 2,66 рубля
  • 100 российских рублей – 3,47 рубля

При установлении курсов валют банки учитывают многие факторы, один из них – спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.

Стоит ли бежать в обменник?

Эксперт Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин не советует покупать валюту на тенденции роста. "Многие как раз это делают. Бегут в обменники и покупают валюту, а через пару дней курс возвращается в привычный диапазон и на этом люди существенно теряют", – сказал он.

По его словам, резкие колебания на валютном рынке обусловлены вовсе не внутренними причинами. Он напоминает, что курс белорусского рубля определяется из корзины валют: 50% формирует российский рубль, а оставшиеся 50% - соотношение доллара США и евро.

"Наша динамика полностью соответствует российскому рублю. И те колебания, которые проходят там, соответственно, ощущаются в Беларуси. На рынок РФ отчасти повлияла недавняя ситуация с южнокорейским хедж-фондом, что привело к выходу многих инвестиционных банков и фондов с активов развивающихся рынков", – добавил Авдонин.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Накануне доллар США обновил исторический максимум в Беларуси, европейская валюта также подорожала.
 
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