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«Для построения новой Беларуси». Павел Латушко заявил о создании партии

08.04.2021 11:27 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Бывший дипломат, руководитель Национального антикризисного управления
Павел Латушко заявил о намерении создать партию, что позволит ему использовать многолетний политический и дипломатический опыт «для построения новой Беларуси». Об этом политик сообщил в своем телеграм-канале.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Мы планируем участвовать в строительстве Новой Беларуси и ее политической жизни. Для этого нам потребуется структура, которой и станет партия, — заявляет Павел Латушко. — Партия — действенный инструмент для реализации целей в демократическом обществе. Новая партия — это не должности. Поддержку партии избирателями нужно еще завоевать,

Глава НАУ видит Беларусь как парламентско-президентскую республику, основанную на принципах сменяемости власти, многопартийности, системе сдержек и противовесов. «Это лучший способ избежать повторения диктатуры в будущем», — считает экс-дипломат.

— Важно приступить к созданию политической структуры еще до ухода Лукашенко, чтобы иметь возможность своевременно отреагировать на политический вакуум, который образуется после этого события. Мы фактически работаем на опережение. Мы понимаем, что в текущих реалиях вряд ли возможно зарегистрировать партию, но заранее готовимся к тому, чтобы сделать это, как только в стране появятся политические и правовые условия. Скоро мы представим безопасную платформу для объединения единомышленников в будущую партию, — заявляет Латушко.

О названии партии и ее программе пока не сообщается.

Создание партии не означает ликвидацию НАУ, указывает политик.

— НАУ продолжит фокусироваться на давлении на режим, принуждении его к выполнению условий белорусского общества и переговорам, а также на обеспечении стабильности в переходный период — и прекратит работу, как только страна получит нового, законно избранного президента. Партия же займется строительством Новой Беларуси в рамках многопартийной системы, — утверждает Павел Латушко.

Это не первая инициатива по созданию новой оппозицией своей партии. Еще в прошлом году о создании своей партии «Вместе» заявил экс-банкир Виктор Бабарико, а недавно он обратился к своим сторонникам и попросил продолжить эту работу. Представители штаба Виктора Бабарико намерены попытаться официально зарегистрировать партию.

 
 
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Латушко предлагает использовать многолетний политический и дипломатический опыт «для построения новой Беларуси».
 
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