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Беларусь отключила трансграничные ЛЭП с Литвой

08.04.2021 12:23 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Испытания энергосистемы для проверки работы БелАЭС после выхода энергосистем стран Балтии из энергокольца БРЭЛЛ началось 8 апреля. Следующее отключение планируется 11 апреля.

Об этом сообщает министерство энергетики Беларуси в четверг.

Первое испытание продлится 24, оно заключается в отключении высоковольтных линий, наблюдении за режимом работы энергосистемы, а затем включении с соблюдением необходимых требований безопасности.

«Испытания проводятся для проверки надежности работы Белорусской энергосистемы с учетом планируемого выхода энергосистем стран Балтии из энергокольца БРЭЛЛ, объединяющего Беларусь, Россию, Эстонию, Латвию и Литву», - говорится в сообщении.

Подобную проверку планируется провести 11 апреля.

БРЭЛЛ - это аббревиатура из первых букв названий стран Беларусь, Россия, Эстония, Латвия и Литва. Эти государства в 2001 году заключили соглашение и договорились о синхронном режиме работы своих энергетических систем. Однако несколько лет назад прибалтийские страны решили отсоединиться и синхронизироваться с энергосистемой Европы через Польшу – через уже построенную смычку LitPol Link и морской кабель Harmony Link. Планируется, что это произойдет к 2025 году.

По информации Litgrid, стабильную работу энергосистемы Литвы будут обеспечивать резервы соединения с Польшей, Швецией, Латвией и Калининградской областью РФ.

 

 
 
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Испытания энергосистемы для проверки работы БелАЭС после выхода энергосистем стран Балтии из энергокольца БРЭЛЛ началось 8 апреля. Следующее отключение...
 
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