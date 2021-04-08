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Третье в этом году нефтяное месторождение открыто в Беларуси
08.04.2021 12:31 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 апр – Sputnik. Новое месторождение нефти открыли в Беларуси, об этом в четверг сообщила пресс-служба ПО "Белоруснефть".
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Запасы в новой залежи "черного золота", по оценкам специалистов, могут достигать до 600 тысяч тонн, находится оно на глубине более четырех километров.
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