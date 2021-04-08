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В Беларуси открыли новое месторождение нефти

08.04.2021 12:45 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В центральной зоне Припятского прогиба в Речицком районе специалисты компании «Белоруснефть» открыли новое месторождение нефти — Гурьяновское, сообщили «Интерфакс-Запад» в компании.


Фото: Reuters

Оно расположено недалеко от Гарцевского нефтяного месторождения (открыто в 2018 году), три новых залежи на котором белорусские нефтяники открыли зимой 2020 года.

По предварительной оценке, геологические запасы Гурьяновского месторождения могут составить 600 тысяч тонн, приток нефти интенсивностью выше средней на глубине 4500 метров. «Кроме того, по результатам испытания нефтеперспективных отложений, нефтяники ожидают получить здесь фонтанный приток нефти», — уточнили в компании.

После завершения строительства и освоения скважины, уточнения геологического строения Гурьяновского месторождения будет выполнен подсчет запасов углеводородов с последующей постановкой их на государственный баланс.

Результаты бурения и открытие новой залежи увеличивают перспективы и ресурсный потенциал центральной структурной зоны Припятского прогиба. В 2021—2022 годах здесь планируют пробурить 13 поисково-разведочных скважин.

В пресс-службе отметили, что Гурьяновское месторождение стало третьим открытием 2021 года. До этого, специалистами «Белоруснефти» были открыты Ново-Домановичское и Восточно-Избыньское месторождения. «Таким образом в Беларуси в 2021 году прирост запасов углеводородов уже полностью компенсировал годовую добычу нефти», -говорят в «Белоруснефти».

 
 
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После завершения строительства и освоения скважины, уточнения геологического строения Гурьяновского месторождения будет выполнен подсчет запасов углеводородов...
 
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