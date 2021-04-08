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Санкции против Беларуси могут привести к дефициту дизеля на рынке Украины

08.04.2021 13:47 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 апр – Sputnik. Остановка Мозырского НПЗ на плановый ремонт и возможные санкции со стороны США спровоцируют дефицит дизельного топлива на украинском рынке, предполагает директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

По его словам, топливный баланс на украинском рынке на данный момент складывается. Правда, при условии, что удастся поставить 150 тысяч тонн дизельного топлива морским транспортом. В данный момент Украины испытывает сложности с поставками топлива компанией "Роснефть", которая обеспечивает 22% поставок дизеля.

"К неопределенности с "Роснефтью" (170 тыс. т) добавится плановый ремонт Мозырского НПЗ. О нем было сообщено в начале года и объем крупнейшего поставщика тем самым срежется вдвое (с 240 до 120 тыс. т)", - написал украинский эксперт на своей странице в Facebook.

При этом Сергей Куюн упоминает возможное введение санкций со стороны Соединенных Штатов в отношении белорусского ОАО "Нафтан" (всего Госдепартамент США упоминал 9 белорусских компаний – Sputnik). Он полагает, что впоследствии любой контрагент рискует сам оказаться под действием американских рестрикций.

По мнению украинского аналитика, в мае на украинском рынке может сформироваться дефицит в 100 тысяч тонн дизельного топлива, при условии, что еще 200 тысяч тонн удастся доставить танкерами.

"Конечно, может быть, к середине мая возобновятся поставки "Роснефти", но рассчитывать на это я бы не стал", - констатировал директор Консалтинговой группы "А-95".

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Теги: Минск
 
 
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Неопределенность с поставками дизельного топлива с Мозырского НПЗ и от компании "Роснефть" могут вызвать трудности на топливном рынке южной соседки.
 
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