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В Беларуси начались испытания энергосистемы с отключением трансграничных линий передачи с Литвой

08.04.2021 14:39 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

В Беларуси сегодня начались испытания энергосистемы с отключением трансграничных линий передачи с Литвой. Работы, как пояснили нам в Белэнерго, проводятся для проверки надежности нашей системы с учетом выхода в 2025 году стран Балтии из энергокольца БРЭЛЛ, который объединяет Беларусь, Россию, Эстонию, Латвию и Литву. Программа испытаний - отключение и включение высоковольтных линий, оценка режимов работы энергоузлов, наблюдение, как справляется система в различных условиях.
 
 
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В Беларуси сегодня начались испытания энергосистемы с отключением трансграничных линий передачи с Литвой. Работы, как пояснили нам в Белэнерго, проводятся для...
 
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