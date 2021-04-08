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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Светлана Горваль об экономической повестке в доме правительства в ближайшие месяцы Овальный зал дома правительства приступает к законотворчеству - так в депутатской среде принято говорить о подготовке новых законов и внесении правок в прежние...

Овальный зал дома правительства приступает к законотворчеству - так в депутатской среде принято говорить о подготовке новых законов и внесении правок в прежние документы. Накануне открыта весенняя сессия - традиционно в начале апреля. Повестка резонансная! Но мы расскажем о ее экономической составляющей. Здесь тоже немало новаций.Какие законопроекты в числе приоритетных? Что это за документ о саморегулирующих организациях, от которого ждут принципиально новых подходов в управлении? Как рассчитывают работать с инвестором? И зачем лицензирование в частных учреждениях образования? Комментарий парламентария!