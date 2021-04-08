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Светлана Горваль об экономической повестке в доме правительства в ближайшие месяцы

08.04.2021 14:39 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Овальный зал дома правительства приступает к законотворчеству - так в депутатской среде принято говорить о подготовке новых законов и внесении правок в прежние документы. Накануне открыта весенняя сессия - традиционно в начале апреля. Повестка  резонансная! Но мы расскажем о ее экономической составляющей. Здесь тоже немало новаций.

Какие законопроекты в числе приоритетных? Что это за документ о саморегулирующих организациях, от которого ждут принципиально новых подходов в управлении? Как рассчитывают работать с инвестором? И зачем лицензирование в частных учреждениях образования? Комментарий парламентария!

 
 
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Овальный зал дома правительства приступает к законотворчеству - так в депутатской среде принято говорить о подготовке новых законов и внесении правок в прежние...
 
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