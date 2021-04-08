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Выставка "Белорусская строительная неделя" проходит в Минске
08.04.2021 14:39 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTПо словам организаторов, ее интерактивный формат позволит с большей эффективностью нашим бизнесменам обзавестись контактами, а посетителям познакомиться с новинками стройотрасли. Свои новые разработки в Футбольном манеже по 9 апреля включительно представили производители и продавцы стройматериалов, оборудования и технологий для благоустройства и ландшафтного дизайна, цветов и растений, садовой мебели, элементов декора, а также дизайн-студии и салоны, а также ландшафтные компании
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По словам организаторов, ее интерактивный формат позволит с большей эффективностью нашим бизнесменам обзавестись контактами, а посетителям познакомиться с...
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