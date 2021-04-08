Доллар и евро упали в цене по итогам торгов в четверг

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 апр - Sputnik. Доллар США и евро стали дешевле, российский рубль прибавил в цене на торгах в четверг, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).

Евро упал в цене на 0,15%, доллар США уменьшился в стоимости на 0,21%, российский рубль, наоборот, набрался сил на 0,54%.

Накануне доллар США обновил исторический максимум в Беларуси.

По итогам торгов 8 апреля на бирже указаны следующие курсы:

1 евро – 3,16 белорусского рубля,

1 доллар США – 2,66 рубля,

100 российских рублей – 3,45 рубля.

При установлении курсов валют банки учитывают многие факторы, один из них – спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.

Стоит ли бежать в обменник?

Эксперт Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин не советует покупать валюту на тенденции роста.

"Многие как раз это делают. Бегут в обменники и покупают валюту, а через пару дней курс возвращается в привычный диапазон и на этом люди существенно теряют", – полагает он.

По его словам, резкие колебания на валютном рынке обусловлены вовсе не внутренними причинами. Он напоминает, что курс белорусского рубля определяется из корзины валют: 50% формирует российский рубль, а оставшиеся 50% - соотношение доллара США и евро.

"Наша динамика полностью соответствует российскому рублю. И те колебания, которые проходят там, соответственно, ощущаются в Беларуси. На рынок РФ отчасти повлияла недавняя ситуация с южнокорейским хедж-фондом, что привело к выходу многих инвестиционных банков и фондов с активов развивающихся рынков", – добавил Авдонин.

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