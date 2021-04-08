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Доллар и евро упали в цене по итогам торгов в четверг
08.04.2021 15:15 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 апр - Sputnik. Доллар США и евро стали дешевле, российский рубль прибавил в цене на торгах в четверг, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).
Евро упал в цене на 0,15%, доллар США уменьшился в стоимости на 0,21%, российский рубль, наоборот, набрался сил на 0,54%.
Накануне доллар США
По итогам торгов 8 апреля на бирже указаны следующие курсы:
При установлении курсов валют банки учитывают многие факторы, один из них – спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.
Стоит ли бежать в обменник?
Эксперт Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин
"Многие как раз это делают. Бегут в обменники и покупают валюту, а через пару дней курс возвращается в привычный диапазон и на этом люди существенно теряют", – полагает он.
По его словам, резкие колебания на валютном рынке обусловлены вовсе не внутренними причинами. Он напоминает, что курс белорусского рубля определяется из корзины валют: 50% формирует российский рубль, а оставшиеся 50% - соотношение доллара США и евро.
"Наша динамика полностью соответствует российскому рублю. И те колебания, которые проходят там, соответственно, ощущаются в Беларуси. На рынок РФ отчасти повлияла недавняя ситуация с южнокорейским хедж-фондом, что привело к выходу многих инвестиционных банков и фондов с активов развивающихся рынков", – добавил Авдонин.
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Накануне доллар США обновил исторический максимум в Беларуси, евро также подорожал, сейчас валюты уменьшают в стоимости.
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