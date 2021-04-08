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От $ 883 за метр. УКС «Запад» озвучил цену на квартиры в ЖК «Петербургские верфи» для «неочередников»

08.04.2021 17:07 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Только вчера мы рассказали, что УКС «Запад» приостановил прием заявлений от нуждающихся на покупку квартир в строящемся ЖК «Петербургские верфи». Как уже сегодня в газете «Звязда» были опубликованы изменения в предыдущие проектные декларации. Они касаются домов первой очереди строительства: «Парус» и «Маяк». Согласно новым условиям, заключить договора долевого строительства могут как те, кто стоит в очереди на жилье (независимо от даты постановки на учет), так и все желающие. Всего на продажу выставлены 84 квартиры. Стоит отметить, что квартиры в районе улицы Семашко реализуются вместе с местом в паркинге.

От $ 883 за метр. УКС «Запад» озвучил цену на квартиры в ЖК «Петербургские верфи» для «неочередников»

Дом «Парус»

В доме «Парус» по новой декларации реализуется 59 квартир без выполнения внутренних отделочных работ. Среди них – «однушки», «двушки», стандартные «трешки», а также двухуровневые квартиры.

Стоимость для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий:

От $ 883 за метр. УКС «Запад» озвучил цену на квартиры в ЖК «Петербургские верфи» для «неочередников»

Отмечается, что нормативная площадь в Минске составляет 15 «квадратов» на дольщика, а также на каждое лицо, состоящее на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий и осуществляющее строительство объекта долевого строительства совместно с дольщиком (при строительстве для одного человека однокомнатной квартиры − 30 «квадратов»).

Условия оплаты для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий: первоначальный взнос в размере 10 % стоимости объекта долевого строительства вносится в течение 10 календарных дней со дня регистрации договора, оставшаяся сумма − ежемесячно до конца строительства в соответствии с графиком платежей.

Стоимость строительства для граждан, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий:

От $ 883 за метр. УКС «Запад» озвучил цену на квартиры в ЖК «Петербургские верфи» для «неочередников»

Граждане, не состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, могут оплатить 100% стоимость квартиры, а также воспользоваться рассрочкой платежей, заплатив первоначально 10 или 50% стоимости, а затем – выплатить оставшуюся сумму ежемесячно до конца строительства в соответствии с графиком платежей. Стоимость строительства квартир в этом случае будет зависеть от выбранных условий оплаты.

Мы посчитали, что покупка однокомнатной квартиры на 1-м этаже без рассрочки обойдется в 153 тысячи рублей (вместе с местом в паркинге), или в 58 тысяч долларов.

Дом «Маяк»

В этом доме для покупки предлагается 25 квартир: «двушки» и «трешки» (пентхаусы на последних этажах).

От $ 883 за метр. УКС «Запад» озвучил цену на квартиры в ЖК «Петербургские верфи» для «неочередников»

Стоимость для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий:

От $ 883 за метр. УКС «Запад» озвучил цену на квартиры в ЖК «Петербургские верфи» для «неочередников»

Стоимость строительства для граждан, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий:

От $ 883 за метр. УКС «Запад» озвучил цену на квартиры в ЖК «Петербургские верфи» для «неочередников»

Документы на строительство будут приниматься и регистрироваться в ходе личного приема и в порядке живой очереди с 14 апреля в офисе продаж УКС «Запад».

Напомним, что жилой комплекс «Петровские верфи» (недавно мы делали репортаж о ходе стройки) − это 9 жилых домов, символизирующих питерскую набережную с кораблями с высоко поднятыми парусами. Доминанта комплекса − дом, символизирующий маяк.

От $ 883 за метр. УКС «Запад» озвучил цену на квартиры в ЖК «Петербургские верфи» для «неочередников»

Концепцию квартала разработали специалисты питерского архитектурного бюро «Студия 17» − победителя со стороны Санкт-Петербурга в рамках закрытого международного конкурса на лучшую концепцию застройки жилых кварталов в Санкт-Петербурге и Минске. 

Дома будут выполнены из красного кирпича. В новом жилом комплексе будут вентилируемые фасады, витражное остекление, система видеонаблюдения, бесшумные лифты, дворы без машин. На территории комплекса расположатся детские площадки и место для отдыха жителей квартала с обустройством фонтана. 

В жилых домах комплекса предусмотрены различные варианты жилья — от небольших квартир-студий до пентхаусов с собственными террасами.

Для реализации проекта предусмотрены 4 очереди строительства.

Строительство 1-ой очереди (жилые дома «Маяк», «Парус» и паркинг) ведется с 2020 года. Завершить ее планируется в 2022 году.

Что касается стоимости квартир в новостройке, то все они первоначально предлагались «очередникам». Так, в декабре была выпущена проектная декларация, по условиям которой нуждающиеся в улучшении жилищных условий могли приобрести 122 квартиры в жилом доме «Парус» по стоимости от 2090 рублей за «квадрат», но с обязательной покупкой места в паркинге за 24,6 тысяч рублей.

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Теги: Минск
 
 
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Только вчера мы рассказали, что УКС «Запад» приостановил прием заявлений от нуждающихся на покупку квартир в строящемся ЖК «Петербургские верфи». Как уже сегодня...
 
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