От $ 883 за метр. УКС «Запад» озвучил цену на квартиры в ЖК «Петербургские верфи» для «неочередников»

Граждане, не состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, могут оплатить 100% стоимость квартиры, а также воспользоваться рассрочкой платежей, заплатив первоначально 10 или 50% стоимости, а затем – выплатить оставшуюся сумму ежемесячно до конца строительства в соответствии с графиком платежей. Стоимость строительства квартир в этом случае будет зависеть от выбранных условий оплаты.

Мы посчитали, что покупка однокомнатной квартиры на 1-м этаже без рассрочки обойдется в 153 тысячи рублей (вместе с местом в паркинге), или в 58 тысяч долларов.