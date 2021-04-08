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Снизилась цена на смартфон Xiaomi Redmi 9C 3/64 ГБ

08.04.2021 17:41 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В салонах связи и интернет-магазине МТС стал дешевле популярный смартфон Xiaomi Redmi 9C 3/64 ГБ без NFC. Стоимость модели снизилась как при покупке единым платежом, так и в рассрочку.

Xiaomi Redmi 9C — яркий доступный смартфон для повседневного использования. Его наиболее сильными сторонами являются емкий аккумулятор и «умные» камеры, работающие при поддержке алгоритмов искусственного интеллекта.

Смартфон оснащен большим 6,53-дюймовым дисплеем с разрешением 720×1600 пикселей. Основная тройная камера на 13+2+2 Мп позволяет осуществлять макросъемку и создавать снимки с эффектом размытия фона. Селфи-камера на 5 Мп поддерживает управление жестами.

Благодаря внушительному аккумулятору емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки аппарат запросто может продемонстрировать до двух дней автономной работы.

Стоимость Xiaomi Redmi 9C 3/64 ГБ без NFC снизилась до 349 рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж уменьшен до 31,72 рубля, а на два года – до 16,91 рубля.

Узнать подробности, уточнить наличие понравившейся модели и совершить покупку вы можете как в салонах связи мобильного оператора, так и в интернет-магазине, как online, так и по телефонам +375(29)545-00-00 или по короткому -  210.

СООО "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" УНП 800013732

 
 
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В салонах связи и интернет-магазине МТС стал дешевле популярный смартфон Xiaomi Redmi 9C 3/64 ГБ без NFC. Стоимость модели снизилась как при покупке единым платежом, так и в...
 
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