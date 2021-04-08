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Генконсульство Беларуси в Белостоке возобновило прием посетителей
08.04.2021 18:57 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Генконсульство Беларуси в Белостоке возобновило прием посетителей,
«Прием посетителей в Генеральном консульстве Республики Беларусь в Белостоке возобновлен», — сказано в сообщении.
Напомним, Генконсульство временно
В МИД Беларуси сообщали, что прием документов приостановлен «ввиду возникших обстоятельств».
«Белорусская сторона предпринимает все усилия по скорейшему восстановлению нормальной работоспособности консульского учреждения по защите законных прав и интересов белорусских граждан», — рассказал тогда TUT.BY пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.
В Польше Беларусь представлена тремя дипведомствами: в Варшаве работает посольство, а в Белостоке и Бяла-Подляске — консульства.
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«Прием посетителей в Генеральном консульстве Республики Беларусь в Белостоке возобновлен», - сказано в сообщении.
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