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Адвокату Дмитрию Лаевскому объявили выговор
08.04.2021 20:35 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Адвокату Дмитрию Лаевскому объявили выговор,
Такое решение приняла 8 апреля дисциплинарная комиссия Минской городской коллегии адвокатов, на которую ранее вызвали Лаевского.
— Мотивы этого решения мне неизвестны пока что. Возможно, я их узнаю из постановления, которое мне вручат на следующей неделе, — сказал адвокат.
Дмитрий Лаевский не согласен с таким решением, отметили в штабе.
О вызове на Совет коллегии адвокатов и возбуждении дисциплинарного производства в отношении Лаевского стало
— Я убежден, что состава проступка нет и коллеги смогут в этом разобраться. Ни одно мое высказывание не имело целью причинять обиду, не касалось оценки деятельности других адвокатов или их качеств, а рассуждал я сугубо о правовом регулировании адвокатуры, которое считаю ненадлежащим и сейчас, не говоря уже о том проекте закона, который может привести к лишению меня, как адвоката бюро, права вести защиту клиентов по уголовным делам, —
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Лаевский защищает интересы Виктора Бабарико и Максима Знака.
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