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Год назад семья минчан купила «недострой» под Логойском. Рассказываем, что из этого вышло
09.04.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Год назад «достаточно хорошая мама, жена и коуч по интуитивному питанию» Мария, известная в Instagram под ником
«Просто позвонили, посмотрели и купили. Никакой магии»
− Мы вообще не думали, что «недострой» – это наша тема. Мы хотели просто купить участок, вложить деньги и дальше уже постепенно начать что-то строить. Но представьте себе: уже через неделю после разговоров «а было бы хорошо иметь свой участок» мы ходили по собственному дому с крышей!
Мария рассказывает, что они рассматривали именно логойское направление. Искали, как и все, в интернете, в том числе и в базе
- Дальше было 8 марта, и я с подругами поехала в ресторан. Помню, сказала мужу: может, поищешь пока еще что-нибудь. И вот возвращаюсь, а он говорит: смотри – я тут вводил в поиске участки, но случайно выпал этот «недострой». Уже потом, когда мы его купили, я думала: благо, что он не стал выставлять фильтр по цене. Ведь мы же искали что-то по стоимости 10-12 тысяч долларов, а этот участок с домом продавался за 23,5 тысячи. Это было выше нашей суммы, но муж загорелся. Я же, наоборот, сначала сопротивлялась. Мол, да ну, какой-то кот в мешке. Но муж предложил быстро найти в гугле эксперта и взять его с собой на просмотр. Я подумала: "А действительно, ну что мы теряем?" В общем, мы позвонили по указанному номеру, пообщались с агентом, нашли специалиста и поехали смотреть.
Недостроенный дом в 40 километрах от Минска и в нескольких минутах езды от Логойска ребятам понравился с первого взгляда − хороший участок, современный дом, две шикарные ели у забора и чудесный вид на поле. Хорошее качество строительства и относительно невысокую стоимость объекта оценил и приглашенный специалист. Вердикт: надо брать.
К слову, агент рассказывал, что дом продается в связи с тем, что собственник нашел новый участок ближе к родителям. Но строители, которые перешли к семье «по наследству», потом проговорились, что дом все-таки изначально строился на продажу. Впрочем, это уже было неважно.
Оформив сделку (хозяин, к слову, дал скидку в 500 долларов), девушка написала тот самый радостный пост в Инстраграме и сразу же получила сотни комментариев в стиле «Не верю!».
− Люди не верили, что хороший участок под Минском можно купить просто по объявлению. Мне говорили, что я пропустила ноль в стоимости. Что участок в 15 соток с коробкой площадью 120 «квадратов» не может так мало стоить. Что наверняка мне помогли какие-то связи. Что на меня работала армия агентов, знающих какие-то тайные места. В общем, мне пришлось выпустить еще один пост, в котором я подробно рассказала, что мы нашли участок с домом на сайте realt.by. Просто увидели его, позвонили и купили. Никакой магии.
«Это – наш первый ремонт. До него мы и не знали, как это – выбирать смесители и унитаз»
Став владельцами коробки без окон и пола (но зато с крышей!), Мария и ее муж Тимур приступили к ремонту. Вносить коррективы в сам проект молодые люди не собирались. Современная планировка дома вполне соответствовала их представлениям о загородном доме. Один уровень, кухня, совмещенная с гостиной, три спальни и два санузла. Из того, что решили переделать – окна в спальне. Теперь тут не обычные окна, а панорамные. Чтобы прямо с утра любоваться живописными холмистыми окрестностями «белорусской Швейцарии». Также перепланировке подверглась одна из трех спален. Ее разделили на два помещения, из которых получились кабинет и гардеробная. Двух оставшихся спален для семьи с одним ребенком вполне хватит. Да-да, ведь через полгода после покупки дома в семье Марии произошло важное событие – рождение сына. При этом появление ребенка не остановило «достройку» под Логойском. Скорее, даже наоборот: прибавило сил для скорейшего воплощения мечты о загородной жизни.
За год в коттедже появились теплые полы, вентиляция, канализация, скважина, котельная и забор. Кроме того, была уложена плитка в ванной, куплен биокамин, приобретены входная и межкомнатные двери, заказаны натяжные потолки. Впереди – покраска стен, поклейка обоев в детской, укладка ламината, покупка розеток и выключателей, установка кухни (она уже заказана) и многое другое.
Интересно, что это – первый ремонт в жизни семьи. Сейчас ребята живут в двухкомнатной квартире в Новой Боровой, которую покупали сразу с отделкой.
− До покупки дома мы и не знали, как это − выбирать унитаз, смесители и тому подобное. Но оказалось, это даже очень увлекательно. Мой муж, к примеру, теперь вместо игр смотрит в Ютубе ролики на строительную тематику – он сам подшивал крышу, потом проектировал шкафы. Ему это интересно.
Что касается дизайн-проекта, то с этим Марии помогла дизайн-студия лучшей подруги.
− Она мне дала бриф на 50 вопросов, чтобы выяснить мои конкретные предпочтения. Кроме того, я выслала ей, наверное, миллион картинок на тему того, что мне нравится, а что – нет. В итоге из этого всего и был собран дизайн моего дома. Получился такой скандинавский стиль. Классно, что сейчас в проектах прописывают все: и материалы, и мебель, и аксессуары. Вплоть до названия бренда, модели и стоимости.
Планируем потратить на «дострой» стоимость минской «двушки»
В своем блоге Мария рассказала, что уже потратила на покупку и достройку дома 45 тысяч долларов.
- Моя цель – вложиться в стоимость нашей «двушки». Когда мы покупали квартиру, то она стоила 87 тысяч долларов. Не знаю, получится ли не превысить этот порог, но мы к этому стремимся.
- Какие выводы сделаны за год? Реально «достроить» дом оказалось сложнее?
- Оказалось, что даже легче. Я не знаю, как это работает, но вижу, что вселенная нам помогает. Мы и подумать не могли, что возьмем такой быстрый темп, но в итоге все складывается удачно. Когда есть цель, появляются новые возможности, приходят нужные люди, находятся необходимые деньги. Так, в деревне мы познакомились с молодой парой, которая живет на соседней улице. У них так же, как и у нас, есть собака хаски. А еще новые знакомые оказались владельцами строительного бизнеса. Их профессиональные подсказки и советы нам сейчас здорово помогают. Получается, что мы нашли не только место силы, но и друзей.
Расставаться со своей городской квартирой семья пока не собирается. В ближайших планах – попробовать пожить в доме летом, а дальше действовать по обстоятельствам. Муж Марии работает врачом в одной из минских клиник, поэтому ему придется каждый день ездить в столицу. Тестовый летний период и определит дальнейший путь.
«Хороший дом надо искать год? Не согласна!»
Так как обо всех этапах строительства Мария рассказывает в своем блоге (на девушку подписано более 100 тысяч человек), люди задают ей массу вопросов. Например, многие интересовались, зачем пара возвела такой забор. Блогер объясняет, что ей было важно отгородиться от соседей, чтобы чувствовать себя на своем участке максимально комфортно и расслабленно. При этом сплошной забор будет только с трех сторон, вид на поле будет открыт – там будет легкая сетка.
Также много вопросов касается отопления. Мария говорит, что обогреваться дом будет электричеством. Этой холодной зимой счета, конечно, получились внушительными (дом приходилось прогревать для того, чтобы сохла штукатурка). Но сразу после ввода коттеджа в эксплуатацию суммы станут значительно меньше, так как изменится тариф.
Интересует подписчиков и деревня, в которой поселится девушка и ее семья. Кто-то спрашивает, есть ли там дороги, не боятся ли минчане застрять тут в непогоду, другие озабочены инфраструктурой и магазинами. Мария рассказывает, что деревня, в которой они приобрели дом, совсем небольшая. Дороги в этих местах хорошие и зимой их постоянно чистят, а вот своего магазина здесь нет – вместо него в деревню несколько раз в неделю приезжает автолавка.
- А как планируете использовать свой участок в 15 соток? Будете ли что-то сажать или только устроите газон?
- В посадках я не сильна (смеется, - прим. ред.). Поэтому никаких грядок, альпийских горок и цветочных клумб. Максимум – ягоды какие-нибудь посадим. А вообще я фанат бани. Поэтому хотим поставить полноценную баню с комнатой отдыха, оборудовать зону барбекю, мастерскую для мужа, навес для машин.
Кстати, под одним из постов turbo_mariпро дом развернулась дискуссия на тему того, не слишком ли быстро он был куплен. Кто-то написал о том, что «хороший участок надо искать минимум год». Мол, сначала надо основательно покататься по окрестностям, обойти всех соседей, осмотреть соседние леса-поля и только потом принимать решение. Мария с таким подходом категорически не согласна.
- У людей какие-то свои установки и ограничения. Они не могут поверить, что все может быть так просто. Мы ни в какие закрытые двери не стучались, километры не наматывали, отнеслись к поиску легко и нашли этот участок за два дня.
В конце нашего разговора Мария дала совет тем, кто пока еще только мечтает о собственном доме.
− Что отличает мечту от цели? План действий. Чтобы мечта превратилась в цель, нужно прописать конкретные шаги для ее достижения. К примеру, если я хочу свой дом, то сначала мне надо найти участок, потом разработать проект, продумать планировку. И вот уже мечта превращается в нечто вполне осязаемое. При этом всегда нужно оставлять за собой право поменять решение. К примеру, мы вообще не думали про покупку «недостроя», а теперь спустя год мы уже доделываем ремонт и готовимся к переезду.
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Год назад «достаточно хорошая мама, жена и коуч по интуитивному питанию» Мария, известная в Instagram под ником turbo_mari, написала в своем аккаунте: «Сегодня мы купили...
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