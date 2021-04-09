Год назад семья минчан купила «недострой» под Логойском. Рассказываем, что из этого вышло

Что касается дизайн-проекта, то с этим Марии помогла дизайн-студия лучшей подруги.

− Она мне дала бриф на 50 вопросов, чтобы выяснить мои конкретные предпочтения. Кроме того, я выслала ей, наверное, миллион картинок на тему того, что мне нравится, а что – нет. В итоге из этого всего и был собран дизайн моего дома. Получился такой скандинавский стиль. Классно, что сейчас в проектах прописывают все: и материалы, и мебель, и аксессуары. Вплоть до названия бренда, модели и стоимости.

Планируем потратить на «дострой» стоимость минской «двушки»

В своем блоге Мария рассказала, что уже потратила на покупку и достройку дома 45 тысяч долларов.

- Моя цель – вложиться в стоимость нашей «двушки». Когда мы покупали квартиру, то она стоила 87 тысяч долларов. Не знаю, получится ли не превысить этот порог, но мы к этому стремимся.

- Какие выводы сделаны за год? Реально «достроить» дом оказалось сложнее?

- Оказалось, что даже легче. Я не знаю, как это работает, но вижу, что вселенная нам помогает. Мы и подумать не могли, что возьмем такой быстрый темп, но в итоге все складывается удачно. Когда есть цель, появляются новые возможности, приходят нужные люди, находятся необходимые деньги. Так, в деревне мы познакомились с молодой парой, которая живет на соседней улице. У них так же, как и у нас, есть собака хаски. А еще новые знакомые оказались владельцами строительного бизнеса. Их профессиональные подсказки и советы нам сейчас здорово помогают. Получается, что мы нашли не только место силы, но и друзей.