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«Письма Шредингера» и рассказы в неволе. Максим Знак в заключении написал более сотни произведений
09.04.2021 10:15 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Адвокат Максим Знак за последние семь месяцев написал около 90 рассказов, десятки стихов и песен, больше 3 тысяч писем и прочитал более 150 книг. Все это он успел сделать в одной из камер СИЗО в центре Минска. Рассказываем, как известному адвокату удается все успевать, не опускать руки, оставаясь много месяцев в четырех стенах, о чем его творчество и кто его вдохновляет.
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«Валадарка»
Вежа белая, скаваная металам,
Тут падвалы, як вантробы субмарыны,
Стрыжаных патыліцаў мішэні
Здані продкаў самі ўсе раскажуць,
Яны думалі - нас пахавалі …
А мы — бульба! Як нас пахаваць?
Мы зялёным зямлю прабівалі,
Спрабавалі да неба дастаць.
Яны рэзалі нас на кавалкі,
Але кожны прарваўся наверх.
Стала болей нас! Неспадзяванка!
Вось! Трымайце яшчэ адзін мех!
Яны ў цемры мяхі пакідалі,
Яны думалі - гэта адказ.
Але мы прарасталі ў падвале!
Мы — жывыя! Ня зьнішчыце нас!
Вежа белая, скаваная металам,
Часу і свабоды валадарка,
Мыліцы з жалеза — каб не ўпала,
У Менску рудыментам — «Валадарка».
Тут падвалы, як вантробы субмарыны,
Мы наскрозь праходзім на шпацыр.
Бразгат кратаў падганяе ў спіны,
Мы праходзім, побач змрочны цір.
Стрыжаных патыліцаў мішэні
Марна спадзяваліся на цуд.
У сутарэнні- цені, цені, цені…
Каты і ахвяры разам тут.
Здані продкаў самі ўсе раскажуць,
Не буры праклятыя муры!
Зруйнаваных лёсаў кроў і сажа
Белае запэцкалі знутры.
Ирина Козикова, сестра Максима, собирает приходящие в письмах произведения в отдельном
Кстати, письма из «стен этого гостеприимного учреждения» идут с перебоем. Свои письма Знак называет письмами Шрёдингера: никогда не знаешь, дошло письмо или исчезло.
Так написал Знак в одной из недавних открыток своей семье. Надежда видит в этом девиз, которому следует ее муж в стенах СИЗО. Но в творчестве периода Володарки стало меньше возвышенности, ушла легкость, место которой в последнее время периодически занимает некоторая грусть. А в совсем новых стихах, говорит Надежда, проскальзывает безысходность и даже пессимизм.
— Я долго думала, показывать ли их, потому что не хочется разочаровывать людей, которые надеются и черпают оптимизм Максима, иногда не понимая, каково ему там и что ему неоткуда взять этот оптимизм, кроме как из самого себя. Но уж как есть. Не надо думать, что у Макса там все классно — человек в тюрьме семь месяцев. Думаю, лучше пусть этот пессимизм останется на бумаге в виде творчества, а не у него внутри.
Людей здесь старались не нюхать — невежливо, да и себе дороже. Но иногда не получилось, к сожалению. Но это случай был исключением. Он зашел, а вместе с ним в хате вдруг оказался необычный аромат. То ли запах хвои, то ли цитруса? Запах сосен на дюнах Балтики, запах апельсинов в рощах Валенсии? Непонятно, в общем, какой, но классный!
Это потом стало понятно, что дело было в запахе. А сразу — не ясно. Просто зашел человек, и все поняли: что-то не так.
Некоторые принюхались безотчетно, наполнили рецепторы запахом сигаретного дыма, полежавших продуктов, давно немытых людей, и даже сроду не стиранных вещей. Последнее, конечно, было исключением, но чересчур ароматным, а точнее — дурно-пахнущим. А еще пахло жженой туалетной бумагой и немного — из песни ведь слова не выкинешь — тем из-за чего ее каждый день жгли.
Но в этот букет запахов уже незримо впрялся новый аромат, который становился все сильнее и отчетливее. Когда, наконец, самые чуткие носы определили источник нового запаха — у него спросили прямо:
— Слушай, а что это у тебя в кэшэре пахнет?
Он ответил, немного испуганно: — Да колбаса, наверное, я предлагал в общак, сказали — не.
— Да не колбаса! Необычно, фруктами что ли?
— Фруктов тоже нет, — начал отвечать он, а потом, похоже, понял:
— А. Это… А нравится?
Оказалось, что девушка прислала ему письмо «обильно приправленное» эфирным маслом неизвестной породы.
Мужики сказали, что нравится и попросили достать. Он пожал плечами и полез в кэшэр. Достал пакет, внутри пакет, а в нем пакет, а в конце всех пакетов — письмо. Кощей своей яйцо и иглу прятал менее тщательно. Пакеты и конверт вскрыли.
Масло растеклось по буквам письма часами Дали. Все нюхнули. Глаза немного слезились — то ли от счастья, то ли…
Наконец, первый из них решился:
— Да, круто пахнет! Спрячь пожалуйста назад!
Вынужденное пребывание в Володарке Знак использует, чтобы переосмыслить себя и происходящее вокруг, людей, творчество. Он старается улучшить окружение: чему-то обучает сокамерников, делится взглядами на жизнь. С некоторыми «коллегами по заведению» они играют в интеллектуальные игры, читают книги, занимаются спортом.
— Так здорово, что у него в жизни было много разных увлечений, что жизнь была наполненной. У него много всего внутри, в его характере. Сейчас он переживает все это заново. Еще ему придают сил письма, которые приходят, и люди, которые их пишут. Максим и такие как он, получают новости и письма с горящими глазами. Им важно знать, что их помнят, что они нужны, понимать, что все не просто так. Это помогает им видеть реальную картину мира, — рассуждает Надежда Знак.
В прошлом году Знак вошел в штаб Виктора Бабарико, часто появлялся в стримах, где рассказывал белорусам о их правах и разъяснял юридические нюансы предвыборного периода, а после выборов вошел в президиум Координационного совета. 9 сентября его задержали. Сначала его
— За эти семь месяцев он сделал бы колоссально много. Уверена, что он помог бы многим людям, которые в этом нуждались в этот период. Он был бы полезен с точки зрения структуры, системности взглядов, юриспруденции и вообще общественных процессов и гражданского общества и в силу знаний и опыта, и в силу высоких моральных качеств, — считает Надежда.
Тем не менее Знак не жалеет о своей деятельности в прошлом году. Как говорит его супруга — кстати, тоже адвокат — он выполнял свою работу, которую не мог не делать в силу своих моральных качеств и профессиональной ответственности. Сам Максим считает, что все, что он делал — то, что должен был как юрист и как гражданин своей страны.
— Юристы — это нужная часть общества и государства, и они должны где-то критикой, где-то разъяснениями, где-то своими взглядами и цитированием норм права обращать внимание общества и государства на определенные моменты, проблемы, — говорит Надежда.
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Dixi
Всё кончено. Dixi. Я /Мы
Восемьсят чацьвёрты ўжо быў.
Быў, здаецца, сорак год таму.
Оруэла зноўку я адкрыў -
Да мяне ён завітаў у турму.
Вось прыйшоў і кажа: «Ну і што?
Ну, вядома ж, ты не парушаў.
Ты сур’ёзна верыш у гэта шоў?
Ты артыкул у кодэксе шукаў?
Тут усе проста — „супраць“ альбо „за“.
Калі „супраць“ — нельга крыўдаваць.
Ты адказвай за ўсе, што ты казаў,
Хопіць нормы ў кодэксах шукаць!
Няхай права сёння адпачне,
Бо дзяржавы лёс — вышэй за ўсё.
А раз так, то, падаецца мне,
Права аджыло ўжо сваё».
Всё кончено. Dixi. Я /Мы
Не раз говорили всё раньше.
И хоть с каждым днем
Становилось всё страньше…
Но разве от этой войны —
С придуманной кем-то химерой
Схватившись за фразы, что первым
Любой бы на стяге писал —
Хоть что-то вдруг стало другим?
Не стало.
И я все сказал.
Так с кем говорим ?
Так с кем и о чем, если всё
Так просто, что даже неловко.
Да, можно с изрядной сноровкой
Менять под наперстком слова,
Но зла, но добра
От этого меньше и больше не станет.
Ничто не изменится, не перестанет
Пока не поправим вчера.
Dixi
Dixi
Dixi
— Так Максим говорит о будущем, особенно учитывая, где он сейчас находится. Поэтому никаких четких планов на потом у него нет. Хотя он хотел бы путешествий, простора, отдыха, природы, воли — поехать куда-нибудь подальше от Володарского, 2.
Тем не менее кое-какие замыслы или подготовка к тому, что будет «после», намечаются. Сейчас Знак трудится над масштабной аналитической работой о трансформации права и общества.
— С учетом получаемой информации извне у него складывается свой взгляд на происходящее. Есть свои мысли и представления в связи с ситуацией в стране, которые он пытается систематизировать в курс лекций по трансформации права и общества, взаимосвязи этих процессов: как какие-то события в обществе влияют на правовую систему, правоприменение, как потом новые нормы права снова влияют на самих людей и меняют общество. В итоге этот процесс или ведет вверх и общество становится лучшим, а его правовая система совершенствуется, либо оно уходит штопором вниз. Когда у него будет возможность сделать свою гипотезу обоснованной на конкретных нормах права, а не только фрагментарных новостях, это будет колоссальный труд. Максим в шутку говорит, что может быть когда-то он поедет с курсом этих лекций по странам СНГ или даже в Сорбонну и расскажет студентам юридических факультетов про удивительные трансформации и взаимосвязь правовой системы и общества.
Ён прыходзіць дахаты пад вечар,
Цяжка свет наваліўся на плечы.
На бязлюднай бы выспе схавацца,
Але трэба цягацца на працу.
Каб патрапіць у вырай зялёны,
Трэба выспу набыць за мільёны.
Ён пачне адкладаць і патроху
Назбірае за пару эпохаў.
Прыпеў:
Ён марыў, што будзе калісьці
Жыць ціха і мірна на выспе.
Не ведае іншага выйсця —
Ад свету схавацца на выспе.
Рабінзону нічога ня трэба,
Толькі пальмы, і мора, і неба.
І ня трэба гасцей — не хапала
Каб прыехалі зноў канібалы!
Хопіць офісных людажэраў,
Сапсаванага часу і нерваў.
Ды і Пятніцы, пэўна ня трэба,
Нават Пятніцы с пятым памерам.
Прыпеў.
Рабінзон не доўбіць даўбленку,
Не збірае даляры ў скарбонку.
Нікуды Рабінзону не дзецца,
Ён у квартэры сваей застаецца.
Не ратуе ніхто Рабінзона,
Не з’яўляецца ветразь чырвоны.
А як здарыцца нават такое,
Ён адкажа: «Пакіньце ў спакоі».
Ну добра. Навучыце нас…
За спіны хаваць — рукі,
Ад вас укрываць — думкі,
Душыць, не сказаўшы, — словы.
І ў сцены, канешне, глядзець.
І што вы?
І што вы даб’ецеся гэтым цыркам?
Мы будзем у сцену не гледзець, а зыркаць!
За спінамі моўчкі кулак сціснем.
А думкі… Прарвуцца ў эфір калісьці!
За час змарнаваны налічым працэнты,
І будзе поўны разлік — да цэнту!
Мы будзем вучыць вас сваёй навуке.
І першы занятак:
«Трымайце свабодна рукі!»
А ў СІЗА КДБ зранку птушкі пяюць
Падбадзёрыць табе -«фьюці-фьюць, фьюці-фьюць!»
«Фьюці-фьюць» — бак бяры,
Уніз ідзі - «фьюці-фьюць!»
Усё, што ў баках унутры,
Уніз шторанак нясуць.
«Фьюці-фьюць» — пад страхой
Шмат шпакоўняў малых.
«Фьюці-фьюць» — ты ў адной,
Ты сядзіш у адной з іх.
Он зашел, и сразу стало понятно — первоход. Нервный, немного побитый, да еще какой-то общипанный, в давно не стиранной одежде. Его приняли, узнали кто и за что, дали чаю. Он продолжал тревожно смотреть по сторонам, но немного успокоился. Когда на коридоре застучали раздаваемые ложки, кто-то спросил у него, «Ты как? Есть сам будешь или со всеми?» Он, конечно, не понял, но ему объяснили, что хата — общаковая, кому что заходит с воли — все делятся, каждый может брать из общака. Но, если не хочется — можешь свое прятать в кэшер. А еще иногда объединяются в «семьи» — маленькие общества с «общим». Он, похоже, все равно ничего не понимал, но закивал — я, как все! Когда увидел лук, колбасу и сало — понял, наконец, и назвал макароны, еще помнившие курицу, «прекрасным семейным ужином». Видимо большая семья пришлась по вкусу.
Дни летели, и летели передачи. Макароны сменялись картошкой, а картошка — макаронами. Он прижился и уже сам рассказывал новичкам, что да как. Не на правах старшего, конечно, а просто по мелочи, если, к слову, приходилось.
Передач к нему не заходило, хотя письма он кому-то писал, выпросив конверты. Так бывает. У многих так было.
Когда разносчик передач выкрикнул его фамилию, то он сначала растерялся, а потом ринулся к кормушке, на ходу выкрикивая имя-отчество и год рождения. «Кабан» зашел богатый. Под 30 кило и в красивом кэшере. Когда вечером его позвали к столу, он просто сказал: «Спасибо, мужики, теперь я сам».