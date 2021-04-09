

Здесь возле станции метро «Грушевка» вырастет новый жилой комплекс из 6 домов и торгового центра.

По условиям аукциона, на 4,9 гектара (ближе к улице Щорса) застройщик должен возвести многоэтажные дома и объекты общественного назначения. А на площади в 1,9 гектара (ближе к проспекту Жукова) − многофункциональный комплекс.

Согласно проектной документации, строительство нового жилого квартала будет вестись в 3 очереди:

1-я очередь – возведение 19-этажного трехсекционного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения №1 по ГП;

2-я очередь – возведение 2 двадцатиэтажных жилых домов с административной вставкой; возведение открытой многоуровневой стоянки на 300 м/мест, автомобильных парковок на 25 и 7 машиномест;

3-я очередь – возведение 2 двадцатиэтажных жилых домов с административной вставкой; возведение встроенно-пристроенного торгового центра; возведение 19-этажного трехсекционного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, возведение открытой многоуровневой стоянки на 300 м/мест.

В доме, проект которого пока не показан широкой публике, будет 255 квартир и 3 подъезда. На первых этажах здания расположатся встроенные помещения административно-торгового назначения. Входы во встроенные помещения предусмотрены с уровня открытой галереи, запроектированной вдоль фасада здания. Входы в жилую часть здания будут организованы с прилегающей дворовой территории по крыльцам без ступеней.

Жилые квартиры будут размещаться на 2-19-м этажах здания. Сообщается, что в доме будут квартиры-студии, а также «евродвушки», «трешки» и «четырешки».

Снаружи у здания будет вентилируемый фасад с облицовкой из керамогранитной плитки, легкая штукатурная система утепления и декоративная штукатурка.