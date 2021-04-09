|
От $1070 за "квадрат" на этапе котлована. Застройщик предлагает квартиры в новом ЖК на проспекте Дзержинского
09.04.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Участок вдоль проспекта Дзержинского, от улицы Щорса и до кольцевой развязки с проспектом Жукова, в апреле 2019-го на аукционе
По условиям аукциона, на 4,9 гектара (ближе к улице Щорса) застройщик должен возвести многоэтажные дома и объекты общественного назначения. А на площади в 1,9 гектара (ближе к проспекту Жукова) − многофункциональный комплекс.
Согласно проектной документации, строительство нового жилого квартала будет вестись в 3 очереди:
1-я очередь – возведение 19-этажного трехсекционного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения №1 по ГП;
2-я очередь – возведение 2 двадцатиэтажных жилых домов с административной вставкой; возведение открытой многоуровневой стоянки на 300 м/мест, автомобильных парковок на 25 и 7 машиномест;
3-я очередь – возведение 2 двадцатиэтажных жилых домов с административной вставкой; возведение встроенно-пристроенного торгового центра; возведение 19-этажного трехсекционного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, возведение открытой многоуровневой стоянки на 300 м/мест.
В доме, проект которого пока не показан широкой публике, будет 255 квартир и 3 подъезда. На первых этажах здания расположатся встроенные помещения административно-торгового назначения. Входы во встроенные помещения предусмотрены с уровня открытой галереи, запроектированной вдоль фасада здания. Входы в жилую часть здания будут организованы с прилегающей дворовой территории по крыльцам без ступеней.
Жилые квартиры будут размещаться на 2-19-м этажах здания. Сообщается, что в доме будут квартиры-студии, а также «евродвушки», «трешки» и «четырешки».
Снаружи у здания будет вентилируемый фасад с облицовкой из керамогранитной плитки, легкая штукатурная система утепления и декоративная штукатурка.
Сейчас для граждан, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, предлагаются:
- 140 однокомнатных квартир площадью от 36 до 46 «квадратов»: стоимость одного квадратного метра от 1270-1500 долларов;
- 30 двухкомнатных квартир площадью от 60 до 65 «квадратов»: стоимость одного квадратного метра от 1080-1300 долларов;
- 2 трехкомнатные квартиры площадью от 81 до 88 «квадратов»: одного квадратного метра от 1080-1380 долларов;
- 4 четырехкомнатные квартиры площадью от 110 до 120 «квадратов»: стоимость одного квадратного метра от 1070-1450 долларов.
Отмечается, что по соглашению сторон дольщику может быть предоставлена скидка от общей стоимости квартиры либо иные условия оплаты объекта долевого строительства.
Строительство первой очереди уже началось. Сдать первый 19-этажный дом на пересечении проспекта Дзержинского и улицы Щорса планируется в марте 2023 года.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
От $1070 за "квадрат" на этапе котлована. Застройщик предлагает квартиры в новом ЖК на проспекте Дзержинского
Участок вдоль проспекта Дзержинского, от улицы Щорса и до кольцевой развязки с проспектом Жукова, в апреле 2019-го на аукционе купила компания...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)