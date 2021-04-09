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Что ждет Украину после запуска "Северного потока – 2"?

09.04.2021 12:33 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 апр – Sputnik. Необратимое послабление ждет Украину после запуска газопровода "Северный поток – 2", признал вице-премьер Алексей Резников.

По его словам, последствия для украинской экономики и национальной безопасности "вполне предсказуемы".

"Украина будет непоправимо ослаблена, как только Россия получит новое прямое газовое сообщение с Германией. При действующих трубопроводах "Северный поток - 1" и "Турецкий поток" "Северный поток - 2" завершит окружение Украины, Польши и балтийских государств, отделив нашу энергетическую безопасность от Западной Европы", - цитирует Резникова The Wall Street Journal.

Также он считает, что раньше России приходилось действовать осторожно и учитывать тот факт, что через Украину поступает в Европу "значительная часть российского газа". "Северный поток – 2" решит эту проблему.

Резников поблагодарил США за то, что те признали "истинную природу этого газопровода" и потребовали прекратить строительство.

Когда достроят "Северный поток - 2"?

Строительство газопровода "Северный поток 2" активно продолжается, он готов уже на 90-92%, сообщили в "Газпроме". Закончить работы планируется до конца 2021 года, заявил ранее глава совета директоров компании Виктор Зубков. 

© Sputnik / Екатерина Соловьева
Новые санкции против "Северного потока – 2" готовы ввести США

Проект "Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России до Германии через Балтийское море. Общая мощность составит до 55 миллиардов кубометров в год. Газопровод пройдет через территориальные зоны Финляндии, Швеции и Дании.

Сейчас строительство на финальной стадии. По данным оператора, остается уложить примерно 148 километров газопровода: 120 в водах Дании и 28 – Германии. Общая протяженность двух ниток газопровода составляет 2460 километров.

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Теги: Минск
 
 
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Неутешительный прогноз в статье для американской газеты дал вице-премьер Украины Алексей Резников.
 
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