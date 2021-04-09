Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 апр – Sputnik. Необратимое послабление ждет Украину после запуска газопровода "Северный поток – 2", признал вице-премьер Алексей Резников.

По его словам, последствия для украинской экономики и национальной безопасности "вполне предсказуемы".

"Украина будет непоправимо ослаблена, как только Россия получит новое прямое газовое сообщение с Германией. При действующих трубопроводах "Северный поток - 1" и "Турецкий поток" "Северный поток - 2" завершит окружение Украины, Польши и балтийских государств, отделив нашу энергетическую безопасность от Западной Европы", - цитирует Резникова The Wall Street Journal.

Также он считает, что раньше России приходилось действовать осторожно и учитывать тот факт, что через Украину поступает в Европу "значительная часть российского газа". "Северный поток – 2" решит эту проблему.

Резников поблагодарил США за то, что те признали "истинную природу этого газопровода" и потребовали прекратить строительство.

Когда достроят "Северный поток - 2"?

Строительство газопровода "Северный поток 2" активно продолжается, он готов уже на 90-92% , сообщили в "Газпроме". Закончить работы планируется до конца 2021 года, заявил ранее глава совета директоров компании Виктор Зубков.

Проект "Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России до Германии через Балтийское море. Общая мощность составит до 55 миллиардов кубометров в год. Газопровод пройдет через территориальные зоны Финляндии, Швеции и Дании.

Сейчас строительство на финальной стадии. По данным оператора, остается уложить примерно 148 километров газопровода: 120 в водах Дании и 28 – Германии. Общая протяженность двух ниток газопровода составляет 2460 километров.

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