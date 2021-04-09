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В Беларуси создадут базу данных о доходах физлиц
09.04.2021 12:33 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 апр – Sputnik. Министерство по налогам и сборам (МНС) станет владельцем базы данных о доходах физических лиц. Соответствующее постановление Совмина №201 от 7 апреля опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
Согласно документу, база данных станет частью автоматизированной информационной системы учета доходов физических лиц (ОАИС). В базе будут собраны сведения о доходах не только белорусов, но и иностранных граждан, а также лиц без гражданства.
Сведения о доходах населения в МНС будут предоставлять: Министерство труда и соцзащиты, Минфин, ФСЗН, Национальное кадастровое агентство, Белгосстрах, банки и операторы почтовой связи, ИП, нотариусы, адвокаты, признаваемые налоговыми агентами, представительства иностранных организаций.
До конца года МНС, Минфин, ФСЗН, Национальное кадастровое агентство, Белгосстрах и Национальный центр электронных услуг (НЦЭУ) должны объединить информационные ресурсы с ОАИС. До интеграции ресурсов сведения о доходах будут предоставляться в электронном виде в МНС, после - через базу данных.
Если предоставленная информация о доходах будет неполной или недостоверной, необходимо будет в течение 30 календарных дней с момента выявления неточностей представить актуальные сведения.
Кто и какие сведения будет предоставлять
Минтруда и соцзащиты и ФСЗН обязаны отчитаться о пенсиях, ежемесячных денежных содержаниях, различных пособиях (по уходу за детьми, инвалидами, лицами, достигшими 80-летнего возраста, безработице), стипендиях на профессиональную подготовку, материальной помощи нуждающимся.
Минфин будет предоставлять сведения о страховых выплатах (как по добровольному, так и по обязательному страхованию).
Национальное кадастровое агентство отчитается о доходах, полученных в результате сделок по недвижимости.
Белгосстрах предоставит информацию о выплатах, связанных со страховыми случаями.
Операторы почтовой связи и банки - о доходах из-за границы.
Представительства иностранных организаций и ИП будут направлять в базу данных сведения о доходах физлиц.
Постановление вступает в силу после его опубликования.
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В ней будут собраны сведения о доходах не только белорусов, но и иностранных граждан, а также лиц без гражданства.
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