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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Нацбанк объяснил, почему в банкоматах появились новые купюры По словам специалистов регулятора, старые купюры изнашиваются и их заменяют, а делается это для поддержания нормального наличного денежного обращения. Напомним,...

По словам специалистов регулятора, старые купюры изнашиваются и их заменяют, а делается это для поддержания нормального наличного денежного обращения. Напомним, Нацбанк выпустил обновленные купюры номиналом 5 и 10 рублей в конце мая 2019. А в 2020 году регулятор ввел в обращение обновленные купюры достоинством 20 и 50 рублей.