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Нацбанк объяснил, почему в банкоматах появились новые купюры

09.04.2021 12:37 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

По словам специалистов регулятора, старые купюры изнашиваются и их заменяют, а делается это для поддержания нормального наличного денежного обращения. Напомним, Нацбанк выпустил обновленные купюры номиналом 5 и 10 рублей в конце мая 2019. А в 2020 году регулятор ввел в обращение обновленные купюры достоинством 20 и 50  рублей.
 
 
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По словам специалистов регулятора, старые купюры изнашиваются и их заменяют, а делается это для поддержания нормального наличного денежного обращения. Напомним,...
 
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