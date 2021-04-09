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Нацбанк объяснил, почему в банкоматах появились новые купюры
09.04.2021 12:37 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTПо словам специалистов регулятора, старые купюры изнашиваются и их заменяют, а делается это для поддержания нормального наличного денежного обращения. Напомним, Нацбанк выпустил обновленные купюры номиналом 5 и 10 рублей в конце мая 2019. А в 2020 году регулятор ввел в обращение обновленные купюры достоинством 20 и 50 рублей.
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По словам специалистов регулятора, старые купюры изнашиваются и их заменяют, а делается это для поддержания нормального наличного денежного обращения. Напомним,...
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