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На форуме "ТаджБелАгро" обсудили актуальные вопросы и перспективы сотрудничества Беларуси и Таджикистана

09.04.2021 12:37 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Актуальные вопросы и перспективы сотрудничества в агропромышленном комплексе, особенности взаимодействия деловых кругов Беларуси и Таджикистана - такие темы стали основными на масштабном форуме "ТаджБелАгро". Свой экспортный потенциал показали около 40 отечественных предприятий на выставке Made in Belarus, которая, к слову, уже принесла свои результаты: мясокомбинат из Слуцка заключил экспортный контракт на поставку таджикским клиентам мясопродуктов на 1 миллион долларов. 

Взаимный товарооборот между странами с 2016 года вырос в пять с половиной раз и в прошлом году составил порядка 111 млн долларов.  

 
 
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Актуальные вопросы и перспективы сотрудничества в агропромышленном комплексе, особенности взаимодействия деловых кругов Беларуси и Таджикистана - такие темы...
 
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