Новые причины для отказа в регистрации и запрет на опросы. Опубликован законопроект о СМИ

Источник материала: Tut.by

На Национальном правовом интернет-портале опубликован проект закона «Об изменении законов по вопросам средств массовой информации». Палата представителей утвердила законопроект в первом чтении. Вот какие изменения прописаны в документе.





Новые причины для отказа в регистрации в качестве СМИ

В законопроекте расширены обязанности юридических лиц, являющихся редакциями СМИ, владельцами интернет-ресурсов и сетевых изданий. В нем до пяти лет увеличен срок запрета на право физическим и юридическим лицам выступать в качестве учредителя СМИ после того, как его выпуск был прекращен. Для владельцев интернет-ресурса или сетевого издания такой ограничительный срок устанавливается на три года.

Кроме того, согласно проекту документа, главный редактор СМИ не обязательно должен быть гражданином Беларуси. Название сетевого издания должно будет совпадать с доменным именем интернет-ресурса.

Среди оснований для отказа в госрегистрации или перерегистрации указаны следующие причины: название СМИ совпадает или сходно до степени смешения с названием издания, в отношении которого принято решение о прекращении выпуска, если название сетевого издания не совпадает с доменным именем интернет-ресурса, а также если главный редактор не имеет права согласно этому же закону занимать эту должность.

В проекте документа расширен список поводов для прекращения выпуска СМИ. Среди них вынесение в течение года двух и более письменных предупреждений, а также принятие решения Межведомственной комиссией по безопасности в информационной сфере о наличии в продукции СМИ сообщений или материалов, распространение которых способно привести к возникновению угроз национальной безопасности.

Причин для ограничения доступа к интернет-ресурсам тоже стало больше

В проекте закона появились новые причины, по которым соответствующие госорганы смогут ограничивать доступ к интернет-ресурсам и сетевым изданиям. По решению Мининформа может быть ограничен доступ к интернет-ресурсу, сетевому изданию в случаях:

публикации запрещенной к распространению информации;

вынесения владельцу интернет-ресурса в течение года двух и более требований, а владельцу сетевого издания — письменных предупреждений;

невыполнения владельцем интернет-ресурса требования республиканского органа госуправления в сфере СМИ об устранении (недопущении) нарушений законодательства о СМИ либо несообщения в этот орган об их устранении и непредставления подтверждающих документов;

принятия решения Межведомственной комиссией по безопасности в информационной сфере о наличии на интернет-ресурсе, сетевом издании сообщений или материалов, распространение которых способно привести к возникновению угроз нацбезопасности.

Решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу, сетевому изданию за распространение информации, направленной на пропаганду экстремистской деятельности или содержащей призывы к такой деятельности, а также другой информации, распространение которой способно нанести вред национальным интересам Беларуси, будет приниматься на основании постановлений Генпрокурора, прокуроров областей и Минска.

Ограничение доступа к интернет-ресурсу, сетевому изданию также возможно в случае выявления интернет-ресурса, сходного до степени смешения с тем, доступ к которому ограничен. Такая «копия» будет включаться в список интернет-ресурсов, доступ к которым ограничен.

Решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу, сетевому изданию может быть принято в течение 6 месяцев после возникновения оснований. Для сетевых изданий раньше срок был установлен в 3 месяца.

Вводится запрет на публикацию результатов опросов

Законопроект запрещает СМИ и интернет-ресурсам публиковать результаты опросов общественного мнения, касающиеся общественно-политической ситуации в стране, республиканских референдумов и выборов, если они проведены без получения соответствующей аккредитации. Нельзя будет указывать и гиперссылки на материалы и информацию, распространение которых в СМИ и на интернет-ресурсах запрещено.

В документе прописано требование об использовании гиперссылки при распространении в интернете информации, ранее опубликованной на другом ресурсе (если правообладателем не установлено иное). А за перепечатывание материалов с нарушением условий распространения, установленных первоисточником, может быть вынесено письменное предупреждение.

Предусмотрены новые требования для журналистов

В законопроекте перечислены новые требования к журналистам:

журналист должен ставить в известность главного редактора СМИ о возможных исках и предъявлении иных предусмотренных законодательством требований в связи с распространением подготовленного им материала;

соблюдать ограничения при проведении предвыборной агитации, агитации по референдуму, отзыву депутата, члена Совета Республики Национального собрания, установленные избирательным законодательством;

получать согласие главного редактора на подготовку материалов для других СМИ и интернет-ресурсов;

не допускать фактов нарушения норм профессиональной этики журналистов и общепринятых норм морали.

Вместе с этим журналисту СМИ запрещено использовать его права и положение в целях сокрытия или фальсификации информации, распространения недостоверной информации под видом достоверных сообщений, сбора информации в пользу третьего лица или организации, не являющейся СМИ, а также распространять информацию с целью опорочить кого-то из граждан по признакам пола, возраста, расовой или национальной принадлежности, языка, отношения к религии, профессии, места жительства или работы, в связи с политическими убеждениями, а также дискредитировать госорганы и другие организации.

Неисполнение перечисленных требований приравнивается к грубым нарушениям трудовых обязанностей.

Как следует из проекта закона, журналиста СМИ смогут лишать аккредитации, если им или редакцией СМИ нарушен порядок аккредитации либо распространены сведения, «не соответствующие действительности и порочащие деловую репутацию организации, аккредитовавшей журналиста, либо совершено умышленное противоправное деяние в процессе осуществления профессиональной деятельности».