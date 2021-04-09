Лукашенко: У белорусского общества нет опыта существования в условиях многопартийности

Источник материала: Tut.by

В стране не должно быть искусственно созданных провластных партий. Все должно идти эволюционным путем, так как у белорусского общества «нет опыта существования в условиях многопартийности». Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании по вопросам деятельности в стране политических партий.



Фото: TUT.BY

Александр Лукашенко напомнил, что на VI Всебелорусском народном собрании было решено в ближайшее время принять изменения в закон «О политических партиях», сообщает пресс-служба.

— Я, как и большинство здесь присутствующих, принадлежу к поколению, воспитанному Коммунистической партией, которая тогда была стержнем нашего общества. Поэтому развал СССР и запрет компартии в бывших союзных республиках многими были восприняты как предательство. Вследствие тех потрясений на заре нашей независимости и строительства белорусской государственности мы осознаем, что шарахаться из стороны в сторону нельзя. Я лично вывел для себя формулу, которой придерживаюсь до сих пор: не с левыми, не с правыми — с народом. Моя позиция в вопросах партийного строительства осталась неизменной: не форсировать ничего искусственно, но и не тормозить общественно-политические процессы. Они должны вызревать сами, снизу. Никаких провластных партий, искусственно созданных на удержание власти, — заявил Лукашенко.

Про запрос в обществе и кого будоражит партийный вопрос

Он отметил, что многие годы государство целенаправленно не стимулировало развитие политических партий, но и запроса на них у общества не было.

— Как показывают различные социологические исследования, уровень доверия к существующим партиям близок к статистической погрешности. Я это ответственно заявляю, и последние масштабные социологические исследования об этом говорят. Партийный вопрос будоражит умы лишь небольшой части политизированной публики и в крупных городах.

В то же время, продолжил Лукашенко, белорусы готовы активнее участвовать в решении разных вопросов и это необходимо учитывать. Он подчеркнул, что любые шаги в данном направлении должны предприниматься по принципу «не навреди», так как «у белорусского общества практически нет опыта существования в условиях многопартийности».

— Общественное доверие и авторитет политических партий не могут возникнуть вдруг из ниоткуда. Это долговременный процесс, который в западных странах развивался не одно столетие. Поэтому мы договорились, что как в этом, так и в других вопросах государственного строительства нам разумнее идти эволюционным путем с учетом нашей специфики и национальных интересов.

Про западную демократию и грязные политтехнологии

Лукашенко заявил, что, готовых рецептов в вопросе партийного строительства нет.

— Посмотрите на оплот западной демократии — партийную политическую систему. Мы видим, как на место партийных идеологий приходят дешевый популизм и грязные политические технологии. Партии просто порой в темную, а иногда несолидно, в нарушение всех норм и принципов используют в политической борьбе для достижения своих корыстных интересов. Отдельные группы. Это мы видим не только на Западе, но и в постсоветских республиках, которые пошли этим путем. И интересы этих, частенько олигархов, слава богу, нет их в Беларуси, направлены не на благо страны, а на откровенное манипулирование общественным мнением, — привел пример Лукашенко.

Он подчеркнул недопустимость того, чтобы подобные спекуляции на партийной основе способствовали искусственному разделению белорусского общества и утрате государственности.

— Партийное строительство не должно, как это получилось у некоторых наших соседей, привести к появлению карманных партий нескольких олигархов, которые проталкивают свои интересы. Такого в Беларуси быть не должно, и я очень надеюсь, что не будет, — подчеркнул он.

Про белорусские партии и их финансирование

Лукашенко заявил, что в вопросах партийного строительства надо прежде всего руководствоваться вопросами безопасности — каждого человека, общества, государства. А партия должна быть подотчетна своим членам, обществу и государству.

— Как президент, я хотел бы видеть в политических партиях, если это возможно при многопартийности, кузницу кадров. Чтобы оттуда появлялись люди новые, способные взять на себя бремя ответственности за страну, с государственным мышлением люди. И самое главное, какой бы ни была разница в точках зрения по поводу пути развития страны, суверенитет Беларуси, защита интересов народа для всех ответственных политических сил должны быть безусловным приоритетом, — подчеркнул Лукашенко и отметил, что только такая партийная деятельность имеет право претендовать на государственную поддержку.

Отдельно Александр Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси политическая деятельность категорически не должна финансироваться из-за рубежа.

— Каждому, кто рассчитывает на то, что «заграница нам поможет», даст денег на «социальный лифт», на безбедную жизнь, следует раз и навсегда уяснить: принял грант, деньги зарубежного фонда, согласился на оплату поездок, каких-то других услуг — сразу же де-юре и де-факто потерял право заниматься политикой, претендовать на государственные посты и выборные должности в Беларуси. И надо усилить, чтобы это фактически привело к ликвидации такой партии.

Что касается бюджетного финансирования, то, по словам Лукашенко, на это тоже рассчитывать не надо: «Если народ только узнает, что мы будем финансировать из бюджета политические партии, вы знаете, как к этому народ отнесется».

Лукашенко отметил, что закон, регулирующий деятельность политических партий, должен обеспечивать решение всех вопросов, которые уже возникли и которые могут возникнуть в будущем.