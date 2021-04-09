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Налоговая берется за доходы физлиц
09.04.2021 17:03 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
В Беларуси будет создана единая база данных о доходах физических лиц. Собирать ее будет Министерство по налогам и сборам.
Это предусмотрено
В базу будут собраны сведения, которые предоставят: госорганы (Минтруда, Минфин, ФСЗН, Национальное кадастровое агентство, «Белгосстрах», Операторы почтовой связи и банки).
Кроме того, сведения будут предоставлять: иные организации (юридические лица и иные организации, перечисленные в пункте 2 статьи 14 Налогового кодекса Республики Беларусь); представительства иностранных организаций; беларусские ИП; нотариусы, осуществляющие нотариальную деятельность в нотариальных бюро; адвокаты, осуществляющие адвокатскую деятельность индивидуально.
Постановление вступает в силу после опубликования.
Напомним, в августе прошлого года стало известно, что Налоговые органы
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В Беларуси будет создана единая база данных о доходах физических лиц. Собирать ее будет Министерство по налогам и сборам.
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