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Налоговая берется за доходы физлиц

09.04.2021 17:03 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В Беларуси будет создана единая база данных о доходах физических лиц. Собирать ее будет Министерство по налогам и сборам.

Это предусмотрено постановлением Совмина №201 от 7 апреля, которое 9 апреля официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале. 

В базу будут собраны сведения, которые предоставят: госорганы (Минтруда, Минфин, ФСЗН, Национальное кадастровое агентство, «Белгосстрах», Операторы почтовой связи и банки). 

Кроме того, сведения будут предоставлять: иные организации (юридические лица и иные организации, перечисленные в пункте 2 статьи 14 Налогового кодекса Республики Беларусь); представительства иностранных организаций; беларусские ИП; нотариусы, осуществляющие нотариальную деятельность в нотариальных бюро; адвокаты, осуществляющие адвокатскую деятельность индивидуально.

Постановление вступает в силу после опубликования.

Напомним, в августе прошлого года стало известно, что Налоговые органы будут получать информацию о доходах и имуществе белорусов в странах СНГ. Налоговые органы стран СНГ будут сообщать сведения о доходах белорусов от работы по найму, по гражданско-правовым договорам, от дивидендов, роялти, операций с ценными бумагами, продажи недвижимости и компаний и прочего.
 
 

 
 
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В Беларуси будет создана единая база данных о доходах физических лиц. Собирать ее будет Министерство по налогам и сборам.
 
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