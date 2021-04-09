Налоговая берется за доходы физлиц

В Беларуси будет создана единая база данных о доходах физических лиц. Собирать ее будет Министерство по налогам и сборам.

Это предусмотрено постановлением Совмина №201 от 7 апреля , которое 9 апреля официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

В базу будут собраны сведения, которые предоставят: госорганы (Минтруда, Минфин, ФСЗН, Национальное кадастровое агентство, «Белгосстрах», Операторы почтовой связи и банки).

Кроме того, сведения будут предоставлять: иные организации (юридические лица и иные организации, перечисленные в пункте 2 статьи 14 Налогового кодекса Республики Беларусь); представительства иностранных организаций; беларусские ИП; нотариусы, осуществляющие нотариальную деятельность в нотариальных бюро; адвокаты, осуществляющие адвокатскую деятельность индивидуально.

Постановление вступает в силу после опубликования.