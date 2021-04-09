РЖД на фоне успеха с нефтепродуктами готовы перевезти лес и удобрения из Беларуси в российские порты

Источник материала: Tut.by

«Российские железные дороги» в рамках переориентации белорусских грузов в российские порты готовы принять к перевозке не только нефтепродукты, но и лес и удобрения. Об этом журналистам сообщил заместитель гендиректора холдинга Алексей Шило.



Фото: vgudok.com

— Из значимых номенклатур — это нефтепродукты, по которым мы уже работаем, удобрения, по которым мы всех заверили, что готовы будем обеспечить перевозку. По значимости третья группа — это лесные грузы, там порядка 1,5−2 млн тонн. В нашем общем объеме эта цифра не такая существенная, сколько бы они ни захотели нам передать, мы готовы будем эти все объемы забрать, — сказал замглавы РЖД, отвечая на вопрос о том, какие грузы могли бы перевозиться из Беларуси в порты РФ по железной дороге.

Шило уточнил, что речь может идти о продукции «Беларуськалия».

— И, поскольку основные потребители «Беларуськалия» располагаются, в том числе в Китайской Народной Республике, то можно было бы попробовать организовать перевозки и как через погранпереходы, так и через порты Дальнего Востока, — добавил топ-менеджер РЖД (цитата по ТАСС ).

Интерес к перевалке белорусских грузов наблюдается и со стороны портов Черноморского побережья.

РЖД после роста сверх плана отгрузок белорусских нефтепродуктов в российские порты в марте и апреле 2021 года готово перевезти дополнительные объемы и в мае, передает агентство Прайм .

Шило отметил, что РЖД по условиям соглашения должны обеспечивать оборот цистерны с белорусскими нефтепродуктами за пять с половиной суток.

— За март средний оборот составил трое суток. То есть мы отработали даже лучше, чем в соглашении. Соответственно это позволяет всем участникам получать более хороший эффект. То есть надо меньше цистерн для того же объема перевозимых грузов, — добавил он.

Стоит также отметить, что на этой неделе правление ОАО «РЖД» приняло решение предоставит с 1 мая скидки на экспортные перевозки сырой нефти в цистернах в Беларусь.

Речь идет об отгрузке сырья с ряда станций Южно-Уральской железной дороги назначением на станции Барбаров и Новополоцк Белорусской железной дороги при следовании через российские пограничные станции Злынка и Рудня.

Так, размер дисконта составит: 26,3% — при перевозке со станции Сорочинская; 33,5% — при перевозке со станций Бузулук, Каргала, Оренбург, Красногвардеец.

Спецтариф будет действовать до конца текущего года при условии выполнения суммарного гарантированного объема перевозок сырой нефти по этим маршрутам в размере не менее 0,95 млн тонн в период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года.