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Передача электроэнергии из Беларуси в Литву восстановлена
09.04.2021 18:23 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 апр – Sputnik. Передача электроэнергии между Беларусью и Литвой снова проводится в обычном режиме, сообщил в пятницу сообщил оператор электросетей балтийской республики Litgrid.
© Photo : Министерство энергетики РБ
"После проведенного Беларусью испытания потоки энергии возвращены к обычному уровню", – говорится в сообщении.
Испытания
Балтийские республики в 2018 году подавали заявку в CEF (Фонд европейской инфраструктуры – Sputnik) на выделение средств, которые были израсходованы в трех странах в ходе первого этапа работ, подразумевающих укрепление энергосистемы. На данный момент были профинансированы работы на 432 миллиона евро. В планах к 2025 году значится полный выход из энергетического кольца, связующего Беларусь, Россию, Эстонию, Латвию и Литву. Таким образом, завершится синхронизация с европейской энергосистемой через Польшу с помощью перемычки на польско-литовской границе и морского кабеля.
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Как ожидается, очередное подобное отключение состоится в Беларуси в воскресенье 11 апреля – во время второго этапа испытаний.
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