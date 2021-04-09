Передача электроэнергии из Беларуси в Литву восстановлена

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 апр – Sputnik. Передача электроэнергии между Беларусью и Литвой снова проводится в обычном режиме, сообщил в пятницу сообщил оператор электросетей балтийской республики Litgrid.

"После проведенного Беларусью испытания потоки энергии возвращены к обычному уровню", – говорится в сообщении.

Испытания проводились для проверки надежности работы белорусской энергосистемы с учетом планируемого выхода энергосистем стран Балтии из энергокольца БРЭЛЛ, объединяющего Беларусь, Россию, Эстонию, Латвию и Литву. Как ожидается, очередные подобные работы состоятся в Беларуси в воскресенье 11 апреля.

Балтийские республики в 2018 году подавали заявку в CEF (Фонд европейской инфраструктуры – Sputnik) на выделение средств, которые были израсходованы в трех странах в ходе первого этапа работ, подразумевающих укрепление энергосистемы. На данный момент были профинансированы работы на 432 миллиона евро. В планах к 2025 году значится полный выход из энергетического кольца, связующего Беларусь, Россию, Эстонию, Латвию и Литву. Таким образом, завершится синхронизация с европейской энергосистемой через Польшу с помощью перемычки на польско-литовской границе и морского кабеля.