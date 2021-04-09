ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Передача электроэнергии из Беларуси в Литву восстановлена

09.04.2021 18:23 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 апр – Sputnik. Передача электроэнергии между Беларусью и Литвой снова проводится в обычном режиме, сообщил в пятницу сообщил оператор электросетей балтийской республики Litgrid.

© Photo : Министерство энергетики РБ
Беларусь отключила трансграничные линии электропередач с Литвой

"После проведенного Беларусью испытания потоки энергии возвращены к обычному уровню", – говорится в сообщении.

Испытания проводились для проверки надежности работы белорусской энергосистемы с учетом планируемого выхода энергосистем стран Балтии из энергокольца БРЭЛЛ, объединяющего Беларусь, Россию, Эстонию, Латвию и Литву. Как ожидается, очередные подобные работы состоятся в Беларуси в воскресенье 11 апреля.

Балтийские республики в 2018 году подавали заявку в CEF (Фонд европейской инфраструктуры – Sputnik) на выделение средств, которые были израсходованы в трех странах в ходе первого этапа работ, подразумевающих укрепление энергосистемы. На данный момент были профинансированы работы на 432 миллиона евро. В планах к 2025 году значится полный выход из энергетического кольца, связующего Беларусь, Россию, Эстонию, Латвию и Литву. Таким образом, завершится синхронизация с европейской энергосистемой через Польшу с помощью перемычки на польско-литовской границе и морского кабеля.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как ожидается, очередное подобное отключение состоится в Беларуси в воскресенье 11 апреля – во время второго этапа испытаний.
 
Новости дня
Новости экономики
 
"Гродно Азот" реконструирует цеха, которые часто делают аварийные остановки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

08.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by