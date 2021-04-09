В Мингорисполком подана заявка на проведение «Чернобыльского шляха»

Источник материала: Tut.by

Представители оппозиции 9 апреля подали заявку на проведение в Минске «Чернобыльского шляха» — традиционной акции, приуроченной к годовщине аварии на Чернобыльской АЭС.



«Чернобыльский шлях», 2018 год. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«Сегодня подали заявку в Мингорисполком. Основными лозунгами акции в этом году будут „Остановить правовой Чернобыль!“, а также „35 лет Чернобылю в Беларуси, катастрофа продолжается“, — сообщил БелаПАН председатель Белорусской партии „Зеленые“ Дмитрий Кучук.

В оргкомитете по подготовке „Чернобыльского шляха“ участвуют представители Партии БНФ, Белорусской социал-демократической партии (Грамада), Белорусской партии „Зеленые“, штаба Тихановской и движения „За Свободу“. Заявку на проведение акции подали трое: сам Кучук, глава Партии БНФ Григорий Костусев и представитель БСДП Людмила Волкова. Ответ властей ожидается по закону до 21 апреля.

Оргкомитет „Чернобыльского шляха“ создан 1 апреля. Было принято решение, что заявителями в этом году будут физические лица.

„Чернобыльский шлях“ — один из элементов весенних протестов в Беларуси», — заявил тогда БелаПАН первый заместитель председателя Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Алексей Сигаев.

«С помощью заявки мы хотим получить легальную возможность собраться и напомнить, что у нас в стране сейчас правовой Чернобыль. Или в случае отказа получить подтверждение того, что власти делают все возможное, чтобы люди не собирались на подобные акции», — дополнил политик.

Ранее ежегодно 26 апреля представители оппозиции проводили в Минске «Чернобыльский шлях» — шествие в центре города, которое завершалось митингом либо возложением цветов к Чернобыльской часовне. Исключением стал 2011 год, когда власти запретили шествие, а также 2019-й, когда организаторы акции сами отказались от ее проведения из-за выдвинутых Мингорисполкомом условий.

В 2020 году от проведения уличного «Чернобыльского шляха» решили отказаться из-за пандемии COVID-19, ряд мероприятий состоялся в онлайн-формате.