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В Беларуси хотят разрешить создавать партии только постоянно проживающим в стране гражданам

10.04.2021 06:09 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси хотят разрешить создавать партии только постоянно проживающим в стране гражданам. Об этом рассказал глава Минюста страны Олег Слижевский после совещания у Александра Лукашенко по вопросам деятельности в стране политических партий, сообщает ОНТ.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Проектом закона предусмотрено, что учредителями политической партии могут быть только граждане Беларуси, постоянно проживающие на территории Беларуси. Возможно, такая же норма будет действовать в отношении не только учредителей, но и членов партии. Это общемировой подход, когда политическая партия, являясь организацией, которая участвует в формировании органов власти внутри страны, не может получать финансирование из-за рубежа и иным образом быть подвержена влиянию из-за рубежа.

Кроме того, возможно повышение порога минимальной численности партий.

— Не исключено, что порог, который сегодня существует в тысячу членов партии, будет увеличен. Предлагается закрепить в проекте закона норму о том, что неучастие политической партии в выдвижении кандидата в депутаты Палаты представителей на протяжении двух избирательных кампаний подряд может явиться основанием для ликвидации политической партии, — сказал министр.

Разработчики закона также предлагают усилить присутствие в регионах, обязать партии отчитываться перед своими членами о расходах и определить периодичность внутрипартийных выборов, сообщили в эфире телеканала.

Напомним, Александр Лукашенко на прошедшем 9 апреля собрании заявил, что в стране не должно быть искусственно созданных провластных партий. Все должно идти эволюционным путем, так как у белорусского общества «нет опыта существования в условиях многопартийности».

 
 
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В Беларуси хотят разрешить создавать партии только постоянно проживающим в стране гражданам. Об этом рассказал глава Минюста страны Олег Слижевский после...
 
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