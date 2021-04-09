Источник материала: БT

Полоцкий молочный комбинат в ближайшее время планирует реализовать несколько инвестиционных проектов по модернизации производства

Наталья Кочанова встретилась с трудовым коллективом предприятия

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Полоцкий молочный комбинат намерен реализовать несколько инвестпроектов Полоцкий молочный комбинат в ближайшее время планирует реализовать несколько инвестиционных проектов по модернизации производства Предприятие является ...

Предприятие является одним из крупнейших в области. В прошлом году переработали свыше 100 тыс. тонн продукта. Но даже при этом мощности загружены только на 70 %. Объем экспорта - 13 млн долларов. Освоили новые рынки: Каир, Бангладеш, Саудовская Аравия. Агрохолдинг во главе с Полоцким молочным комбинатом объединяет три десятка предприятий-производителей и торговые сети.Наталья Кочанова встретилась с трудовым коллективом предприятия, чтобы обсудить широкий спектр актуальных вопросов: возможность строительства поликлиники в молодом микрорайоне Полоцка, ремонт местных дворов и дорог, открытия границы с Россией для физлиц, перевод жилья на электроснабжение в связи с запуском БелАЭС, мониторинг цен и закрепление молодежи на селе. Люди также интересовались возобновлением кредитования строительства жилья для многодетных семей.