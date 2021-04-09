Инфляция в Беларуси набирает обороты

Рост цен в Беларуси в первом квартале 2021 года оказался весьма значительным, особенно, если учесть прогнозы официальных властей.

Так, по данным Национального статистического комитета, потребительские цены в Беларуси в марте по сравнению с февралем 2021 года выросли на 0,7%, по сравнению с декабрем 2020-го — на 3,8%.

В марте по отношению к февралю цены на продовольственные товары выросли на 0,4% (с начала года — на 3,7%, за год — на 7,8%), на непродовольственные товары увеличились на на 1,4% (на 3,8%с начала года и 9,5% за год), на услуги — на 0,3% (на 4% и 8,2% соответственно). Согласно официальным данным ведомства, в феврале по сравнению с январем цены на продовольственные товары выросли на 1,8%, к декабрю 2020 года - на 3,3%, за год - с февраля 2020 - на 7,8%.