ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Цены объявят уже на следующей неделе. Посмотрели, как выглядит стройка второй части «Олимпик Парка» перед стартом продаж

10.04.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

Началось – на стройплощадке продолжения жилого квартала «Олимпик Парк» в микрорайоне Лебяжий идут активные работы. Первые дома уже показались из-под земли, а квартиры поступят в продажу буквально через несколько недель. Проект ведет компания «СЕТКО РЕЗИДЕНШЛ» в партнерстве с группой компаний «ТАПАС». Смотрим, что происходит на стройке.

Цены объявят уже на следующей неделе. Посмотрели, как выглядит стройка второй части «Олимпик Парка» перед стартом продаж

О новом квартале

Вторая часть ЖК «Олимпик Парк» появится на месте бывшего рынка «Лебяжий» в Ждановичах, бок о бок с заказником и готовым комплексом. Согласно архитектурному проекту, здесь построят8 малоэтажных домов с пентхаусами на верхних уровнях, торгово-деловой центр, многоуровневые паркинги, галерею коммерческих помещений с супермаркетом, пекарнями, кофейнями, аптеками, отделением банка, кафе, детскими развивающими центрами, салонами красоты, бутиками и магазинами. В распоряжении жителей будет workout-территория, детские площадки и велодорожка. Кроме того, застройщик обязуется подготовить и подвести коммуникации для строительства детского сада на 230 мест и современной школы на 720 мест, которые впоследствии возведет город.  Архитектурно комплекс продолжит стилистику первой части «Олимпик Парк».

– С точки зрения архитектурных и планировочных решений комплекс продолжит стилистику первой части «Олимпик Парка», где практически все квартиры уже реализованы. Поэтому у тех, кто по различным причинам не успел приобрести жилье в уже существующем квартале, появится отличная возможность сделать это в новых домах комплекса, воспользовавшись выгодным предложением в первые дни со старта продаж. Следите за новостями, уже на следующей неделе мы назовем цены, а продажу квартир планируем начать в период с 15 по 20 апреля, - рассказали представители застройщика.

Цены объявят уже на следующей неделе. Посмотрели, как выглядит стройка второй части «Олимпик Парка» перед стартом продаж
Цены объявят уже на следующей неделе. Посмотрели, как выглядит стройка второй части «Олимпик Парка» перед стартом продаж
Цены объявят уже на следующей неделе. Посмотрели, как выглядит стройка второй части «Олимпик Парка» перед стартом продаж
Цены объявят уже на следующей неделе. Посмотрели, как выглядит стройка второй части «Олимпик Парка» перед стартом продаж
Цены объявят уже на следующей неделе. Посмотрели, как выглядит стройка второй части «Олимпик Парка» перед стартом продаж
Цены объявят уже на следующей неделе. Посмотрели, как выглядит стройка второй части «Олимпик Парка» перед стартом продаж
Цены объявят уже на следующей неделе. Посмотрели, как выглядит стройка второй части «Олимпик Парка» перед стартом продаж
Цены объявят уже на следующей неделе. Посмотрели, как выглядит стройка второй части «Олимпик Парка» перед стартом продаж

Этап строительства

Сейчас на стройплощадке ведутся строительно-монтажные работы по перекладке инженерных сетей, из-под земли показались и первые дома.

– Наибольший на данный момент объем общестроительных работ выполнен в доме №1.1 по генплану. Здесь произведена забивка свай. Монолитные ростверки забетонированы на 90%. В оставшийся незавершенный процент входят работы по заливке фундамента входных групп. Ориентировочно наполовину готовы монолитные стены цокольного этажа. На площадке будущего дома №1.2 по генплану на 50% от необходимого выполнена забивка свай, – пояснили представители застройщика.

Цены объявят уже на следующей неделе. Посмотрели, как выглядит стройка второй части «Олимпик Парка» перед стартом продаж
Цены объявят уже на следующей неделе. Посмотрели, как выглядит стройка второй части «Олимпик Парка» перед стартом продаж
Цены объявят уже на следующей неделе. Посмотрели, как выглядит стройка второй части «Олимпик Парка» перед стартом продаж
Цены объявят уже на следующей неделе. Посмотрели, как выглядит стройка второй части «Олимпик Парка» перед стартом продаж
Цены объявят уже на следующей неделе. Посмотрели, как выглядит стройка второй части «Олимпик Парка» перед стартом продаж
Цены объявят уже на следующей неделе. Посмотрели, как выглядит стройка второй части «Олимпик Парка» перед стартом продаж
Цены объявят уже на следующей неделе. Посмотрели, как выглядит стройка второй части «Олимпик Парка» перед стартом продаж
Цены объявят уже на следующей неделе. Посмотрели, как выглядит стройка второй части «Олимпик Парка» перед стартом продаж
Цены объявят уже на следующей неделе. Посмотрели, как выглядит стройка второй части «Олимпик Парка» перед стартом продаж

 
Теги: Новости, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Началось – на стройплощадке продолжения жилого квартала «Олимпик Парк» в микрорайоне Лебяжий идут активные работы. Первые дома уже показались из-под земли, а...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

09.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by