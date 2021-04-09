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Цены объявят уже на следующей неделе. Посмотрели, как выглядит стройка второй части «Олимпик Парка» перед стартом продаж
10.04.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Началось – на стройплощадке продолжения жилого квартала «Олимпик Парк» в микрорайоне Лебяжий идут активные работы. Первые дома уже показались из-под земли, а квартиры поступят в продажу буквально через несколько недель. Проект ведет компания «СЕТКО РЕЗИДЕНШЛ» в партнерстве с группой компаний «ТАПАС». Смотрим, что происходит на стройке.
О новом квартале
Вторая часть ЖК «Олимпик Парк» появится на месте бывшего рынка «Лебяжий» в Ждановичах, бок о бок с заказником и готовым комплексом. Согласно архитектурному проекту, здесь построят8 малоэтажных домов с пентхаусами на верхних уровнях, торгово-деловой центр, многоуровневые паркинги, галерею коммерческих помещений с супермаркетом, пекарнями, кофейнями, аптеками, отделением банка, кафе, детскими развивающими центрами, салонами красоты, бутиками и магазинами. В распоряжении жителей будет workout-территория, детские площадки и велодорожка. Кроме того, застройщик обязуется подготовить и подвести коммуникации для строительства детского сада на 230 мест и современной школы на 720 мест, которые впоследствии возведет город. Архитектурно комплекс продолжит стилистику первой части «Олимпик Парк».
– С точки зрения архитектурных и планировочных решений комплекс продолжит стилистику первой части «Олимпик Парка», где практически все квартиры уже реализованы. Поэтому у тех, кто по различным причинам не успел приобрести жилье в уже существующем квартале, появится отличная возможность сделать это в новых домах комплекса, воспользовавшись выгодным предложением в первые дни со старта продаж. Следите за новостями, уже на следующей неделе мы назовем цены, а
Этап строительства
Сейчас на стройплощадке ведутся строительно-монтажные работы по перекладке инженерных сетей, из-под земли показались и первые дома.
– Наибольший на данный момент объем общестроительных работ выполнен в доме №1.1 по генплану. Здесь произведена забивка свай. Монолитные ростверки забетонированы на 90%. В оставшийся незавершенный процент входят работы по заливке фундамента входных групп. Ориентировочно наполовину готовы монолитные стены цокольного этажа. На площадке будущего дома №1.2 по генплану на 50% от необходимого выполнена забивка свай, – пояснили представители застройщика.
Сколько будет стоить «квадрат» в новом комплексе мы узнаем уже в этом месяце. Напомним, сдать вторую часть «Олимпик Парка» планируется в 2025 году, а первые три дома ввести в эксплуатацию до конца 2022 года.
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Цены объявят уже на следующей неделе. Посмотрели, как выглядит стройка второй части «Олимпик Парка» перед стартом продаж
Началось – на стройплощадке продолжения жилого квартала «Олимпик Парк» в микрорайоне Лебяжий идут активные работы. Первые дома уже показались из-под земли, а...
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