Цены объявят уже на следующей неделе. Посмотрели, как выглядит стройка второй части «Олимпик Парка» перед стартом продаж

О новом квартале

Вторая часть ЖК «Олимпик Парк» появится на месте бывшего рынка «Лебяжий» в Ждановичах, бок о бок с заказником и готовым комплексом. Согласно архитектурному проекту, здесь построят8 малоэтажных домов с пентхаусами на верхних уровнях, торгово-деловой центр, многоуровневые паркинги, галерею коммерческих помещений с супермаркетом, пекарнями, кофейнями, аптеками, отделением банка, кафе, детскими развивающими центрами, салонами красоты, бутиками и магазинами. В распоряжении жителей будет workout-территория, детские площадки и велодорожка. Кроме того, застройщик обязуется подготовить и подвести коммуникации для строительства детского сада на 230 мест и современной школы на 720 мест, которые впоследствии возведет город. Архитектурно комплекс продолжит стилистику первой части «Олимпик Парк».