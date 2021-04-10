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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (5-11 апреля 2021 года)

10.04.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Тенденции

Цены

Индекс цен вторичного рынка жилья снизился на 0.2% и составил 1235 $/м2. Мы произвели расчеты без влияния новостроек, согласно которым средняя цена квадратного метра в Минске на сегодня составляет 1335$.

Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю практически не изменилась — 1311 $/м2 (-0.1%). В настоящее время средний уровень цен на первичном рынке превышает средний уровень цен на «вторичке» на 76 $/м2.

Строительство

С начала года в Минске построили 2,2 тыс. квартир. Из них 20,9% - для нуждающихся. Но немало строек еще продолжаются и добавят квартир на рынке в этом или следующем году. Однако несмотря на рост предложения, цены особо не падают. А иногда и вовсе подскакивают: например, в ЖК «Парк Челюскинцев» цены поднялись до 2500 евро за «квадрат». Застройщик ЖК «Фарфоровый» также повысил цены на квартиры, хотя и не так сильно - примерно на 50 долларов с квадрата.

Застройщик предлагает квартиры в новом ЖК на проспекте Дзержинского.

Еще 28 квартир в 16-этажке ЖК «Антоновский квартал» поступили в продажу.

На улице Серова только начинают строить дом для «очередников». Зато изначально предназначавшийся очередникам ЖК "Петрвоские верфи" все же стал доступен и для обычных белорусов: сначала был приостановлен прием заявлений от нуждающихся, а потом УКС «Запад» озвучил цену на квартиры для «неочередников».

Цены второй части «Олимпик Парка» объявят уже на следующей неделе, а пока посмотрите, как выглядит стройка перед стартом продаж.

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (5-11 апреля 2021 года)

А еще мы сравнили первый готовый дом ЖК «4 СЕЗОНА» с рекламными рендерами.

В Беларуси приняты новые строительные нормы для гидроэлектростанций и портовых сооружений.

Академия МВД хочет построить в центре Минска два корпуса, а местные жители против. Подробности читайте тут.

Земля

Эксперты продолжали комментировать новый проект указа о строительстве частных домов и высказывать свои опасения о последствиях его принятия. И, похоже, сильный резонанс напугал разработчиков документа: проект указа исчез с провового форума до окончания общественного обсуждения.

7 мая с аукциона продадут 13 дачных участков в садовых товариществах Минского района. Все земельные наделы находятся в пределах 30 километров от МКАД, стартовые цены лотов варьируются от 4 до 5,5 тысячи рублей. В обзоре Realt.by — фото и актуальная информация.

Зарубежная недвижимость

«Ипотечники» ломают рынок недвижимости Москвы и Подмосковья. Эксперты опасаются, что виртуальный рост цен может завершиться жесткой стагнацией.

Туризм и отдых

Стало известно, когда откроется сезон в парках Минска и где появятся новые аттракционы.

Инвестиции

Минкульт Беларуси сообщил, сколько денег выделят на реставрацию и реконструкцию дворцов, замков и церквей.

Регионы

Стали известны графики отключения горячей воды в 2021-м в областных городах: вот тут можно посмотреть информацию о Витебскетут о Гомеле, а тут о Могилеве.

В Могилеве возведут новый арендный дом.

В Барановичском районе цена на баню выросла в 4 раза.

Новый главный архитектор Брестской области возмутился застройкой малых городов.

Стала известна судьба дома, куда въехал ракетный комплекс.

Долг гомельчан за услуги ЖКХ превысил 6 миллионов рублей.

Итоги аукциона по продаже земельных участков в Гродно можно узнать здесь.

В Бресте собираются возвести две высотки по 17 этажей.

Здание в центре Орши продали за миллион рублей: так бывшая гимназия стала самым дорогим лотом Витебской области.

Дачи и частные дома

Год назад семья минчан купила «недострой» под Логойском - и вот что из этого вышло.

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (5-11 апреля 2021 года)

Почитайте наш обзор красивых дач и домов под Минском от $ 35 тысяч.

Коммерческая недвижимость

Компания Colliers рассказала, что ждет ритейл в Беларуси и куда сегодня лучше инвестировать.

У границ МКАД выделены 52 площадки под застройку. Но инвесторов пока найти не могут.

На крыше БЦ в центре Минска разобьют огород: высадят огурцы и рукколу.

Чиновники рассказали, как установить летнюю террасу кафе в Минске.

Белтелеком построил для своего филиала многоуровневую стоянку в Минске.

«МакДональдс» на площади Бангалор в Минске снова открылся. Вот как он выглядит после реконструкции.

Жилье и инфраструктура

На торги выставлена квартира у Минского моря за 360 тысяч рублей. Сумма пойдет в счет погашения ущерба, нанесенного мошенником, который продавал жилье в элитных поселках. Также продается огромный коттедж шведского бизнесмена, которого осудили за мошенничество.

В Минске появится еще один инклюзивный пляж.

В районе ул. Р. Люксембург в Минске, наконец, достроят здание 15-й городской поликлиники.

ЖКХ

Тарифы на ЖКУ в Беларуси повысят на 10%.

Всем белорусам пообещали через 4 года дать в кранах воду «питьевого качества».

Офтоп

В Беларуси изменяются границы трех областей.

Редакция Realt.by

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Страшно ли покупать недострой, обсуждение указа об ужесточении условий строительства частных домов и резкий рост стоимости квартир в ЖК “Парк Челюскинцев”. Все...
 
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