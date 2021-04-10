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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (5-11 апреля 2021 года)
10.04.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Тенденции
Цены
Индекс цен вторичного рынка жилья
Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю практически не изменилась — 1311 $/м2 (-0.1%). В настоящее время средний уровень цен на первичном рынке превышает средний уровень цен на «вторичке» на 76 $/м2.
Строительство
С начала года в Минске
Застройщик
Еще 28 квартир в 16-этажке ЖК «Антоновский квартал»
На улице Серова
Цены второй части «Олимпик Парка» объявят уже на следующей неделе, а пока
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Академия МВД хочет построить в центре Минска два корпуса, а местные жители против. Подробности
Земля
Эксперты
7 мая с аукциона продадут 13 дачных участков в садовых товариществах Минского района. Все земельные наделы находятся в пределах 30 километров от МКАД, стартовые цены лотов варьируются от 4 до 5,5 тысячи рублей. В
Зарубежная недвижимость
«Ипотечники» ломают рынок недвижимости Москвы и Подмосковья. Эксперты
Туризм и отдых
Инвестиции
Минкульт Беларуси
Регионы
Стали известны графики отключения горячей воды в 2021-м в областных городах:
В Могилеве
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Новый главный архитектор Брестской области
Долг гомельчан за услуги ЖКХ
Итоги аукциона по продаже земельных участков в Гродно можно узнать
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Тарифы на ЖКУ в Беларуси
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Офтоп
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