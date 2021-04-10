Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (5-11 апреля 2021 года)

Тенденции

Цены

Индекс цен вторичного рынка жилья снизился на 0.2% и составил 1235 $/м2. Мы произвели расчеты без влияния новостроек, согласно которым средняя цена квадратного метра в Минске на сегодня составляет 1335$.

Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю практически не изменилась — 1311 $/м2 (-0.1%). В настоящее время средний уровень цен на первичном рынке превышает средний уровень цен на «вторичке» на 76 $/м2.

Строительство

С начала года в Минске построили 2,2 тыс. квартир. Из них 20,9% - для нуждающихся. Но немало строек еще продолжаются и добавят квартир на рынке в этом или следующем году. Однако несмотря на рост предложения, цены особо не падают. А иногда и вовсе подскакивают: например, в ЖК «Парк Челюскинцев» цены поднялись до 2500 евро за «квадрат» . Застройщик ЖК «Фарфоровый» также повысил цены на квартиры, хотя и не так сильно - примерно на 50 долларов с квадрата.

Застройщик предлагает квартиры в новом ЖК на проспекте Дзержинского.

Еще 28 квартир в 16-этажке ЖК «Антоновский квартал» поступили в продажу .

На улице Серова только начинают строить дом для «очередников». Зато изначально предназначавшийся очередникам ЖК "Петрвоские верфи" все же стал доступен и для обычных белорусов: сначала был приостановлен прием заявлений от нуждающихся, а потом УКС «Запад» озвучил цену на квартиры для «неочередников».