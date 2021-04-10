Как отключение ЛЭП между Беларусью и Литвой изменит цены на электроэнергию

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 апр ― Sputnik. Отказ стран Балтии от энергокольца БРЭЛЛ с Россией и Беларусью приведет Литву к значительному росту цен на электроэнергию, рассказали РИА Новости эксперты. Пока же Литва при отсоединении Беларуси от ЛЭП на границе стран обеспечивается электроэнергией за счет резервов с Латвией, Польшей, Швецией и Калининградской областью.

Напомним, в четверг 8 апреля в Беларуси прошли испытания энергосистемы с отключением трансграничных линий электропередачи с Литвой. Суточные испытания были связаны с выходом стран Балтии из энергокольца БРЭЛЛ, уточнили в пресс-службе "Белэнерго". В энергетическом концерне также предупредили, что повторные испытания запланированы в Беларуси на воскресенье 11 апреля.

Белорусская сторона заранее информировала о проведении испытаний и согласовала их с участниками БРЭЛЛ (Россией, Эстонией, Латвией и Литвой), сообщили в "Системном операторе" (диспетчер Единой энергосистемы РФ).

"Вопрос проведения испытаний был обсужден всеми сторонами соглашения на очередном заседании Комитета БРЭЛЛ, состоявшемся 7 апреля 2021 года. Это позволило обеспечить надежное функционирование единой энергосистемы и электрического кольца БРЭЛЛ. Испытания прошли согласно программе проведения", - рассказали в "Системном операторе".

Выход Балтии из БРЭЛЛ и его последствия

У Литвы, как и у других стран, есть запасной вариант электроснабжения от других государств, пояснил исполнительный директор департамента рынка капиталов российской ИК "Универ Капитал" Артем Тузов. Он добавил, что в Литве есть резервные мощности по получению электроэнергии из Польши, Швеции, Латвии, и при отсоединении от системы БРЭЛЛ Литва получит подключение к единой системе Евросоюза через Польшу.

По его мнению, Литва может отсоединиться от БРЭЛЛ ранее 2025 года, а последствия будут такими же, как и при отказе Украины от единой энергосистемы с РФ. В техническом плане особых изменений не предвидится, однако цены на электроэнергию от поставщиков из Евросоюза будут выше в 4-5 раз.

Другой эксперт, руководитель проектного направления инфраструктурного центра EnergyNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Борис Бокарев высказал сомнения в том, что Литва будет готова уйти из БРЭЛЛ раньше 2025 года. "Это снизит надежность их энергосистемы, и никто не будет ускорять процесс, который снижает надежность и повышает цену", полагает Бокарев.

Что будет с ценами на электроэнергию в Беларуси

БелАЭС будет вырабатывать около 40% общего потребления электроэнергии в Беларуси, а это около 18,5 млрд кВтч в год, сообщили ранее в Минэнерго страны.

Реальный сектор белорусской экономики может рассчитывать на снижение тарифов на электричество в связи с вводом БелАЭС. Об этом неоднократно заявляли в Минэнерго страны, а также еще в статусе вице-премьера анонсировал журналистам Владимир Семашко . При этом, по его словам, существенное влияние на итоговую стоимость электроэнергии традиционно оказывают договоренности с российской стороной по газу.

Напомним, с 1 января 2021 года стало известно о подорожании коммунальных услуг в Беларуси. Правительство страны утвердило новые цены на газ, на электрическую и тепловую энергию, новое повышение цен планируется в 2021 году еще раз – в июне .