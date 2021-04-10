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Закроем наши посольства там, где они не приносят отдачи? С кем мы успешно торгуем, а с кем - просто дружим
10.04.2021 13:23 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Помните, недавно глава МИД Беларуси Владимир Макей
Беларусь сегодня
Наиболее напряженные отношения у нас сегодня с Польшей, есть сложности и в отношения с Литвой. Лукашенко ранее не раз
Обострение отношений
Напомним, 28 февраля этого года в польской социальной школе скаутов имени Ромуальда Траугутта в Бресте провели мероприятия по поводу Дня памяти «отверженных солдат», который отмечают в Польше. Речь идет об участниках антисоветского подполья, которые во второй половине 1940-х годов боролись за независимость страны. Но среди них есть и солдаты отряда Ромуальда Райса (по прозвищу Бурый), которые
Мероприятие посетил консул Генерального консульства Польши в Бресте Ежи Тимофеюк. 9 марта в МИД Беларуси
Временный поверенный в делах Польши в Беларуси Мартин Войцеховский
— По имеющимся у нас данным, целью мероприятия было увековечение памяти тех людей, которые после Второй мировой войны в Бресте заботились о польских местах памяти, польских кладбищах, сохранении польской истории — за это они были репрессированы, в том числе отправлены в Сибирь, в Воркуту. Только после смерти Сталина, на волне оттепели, они смогли вернуться в Польшу. Из известных мне людей могу назвать господина Рышарда Снарского, который жил в Бресте, — заявил дипломат 13 марта.
25 марта Генпрокуратура Беларуси
В ведомстве утверждают, что «граждане, позиционируя себя членами вышеуказанного союза», с 2018 года провели в Гродно и Гродненской области «ряд незаконных массовых мероприятий по чествованию участников антисоветских бандформирований, действовавших во время и после Великой Отечественной войны, совершавших грабежи, убийства мирного населения Беларуси, уничтожение имущества». «Их деяния преследовали цели реабилитации нацизма, оправдания геноцида белорусского народа», — говорилось в сообщении прокуратуры.
Всего по этой статье были задержаны пять представителей Союза поляков. Кроме Анжелики Борис, это Андрей Почобут, Мария Тишковская, Ирена Бернацкая и Анна Панишева. Белорусские правозащитники
В связи со сложившейся ситуацией президент Польши Анджей Дуда 25 марта начал переговоры по линии ООН, ОБСЕ и Совета Европы. Кроме того, он направил письмо президенту США Джо Байдену (Соединенные Штаты в марте председательствовали в Совете Безопасности ООН).
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Закроем наши посольства там, где они не приносят отдачи? С кем мы успешно торгуем, а с кем - просто дружим
Глава МИД Владимир Макей говорил о том, что посольства закроют там, где «на протяжении длительного периода их работа не приносит нужной внешнеэкономической...
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