Закроем наши посольства там, где они не приносят отдачи? С кем мы успешно торгуем, а с кем - просто дружим

Источник материала: Tut.by

Помните, недавно глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил , что Беларусь закроет посольства «как минимум в нескольких странах мира»? Такое заявление он сделал после совещания у Александра Лукашенко по оптимизации сети белорусских загранучреждений. Макей говорил о том, что посольства закроют там, где «на протяжении длительного периода их работа не приносит нужной внешнеэкономической отдачи». Давайте посмотрим, какой у нас товарооборот со странами, где есть наши диппредставительства.

Беларусь сегодня поддерживает дипломатические отношения со 183 странами мира и представлена 70 загранучреждениями (в том числе: 58 посольств, 2 постоянных представительства, 9 генеральных консульств и 1 консульство) в 58 государствах, а с учетом аккредитации послов по совместительству — в 114.

Наиболее напряженные отношения у нас сегодня с Польшей, есть сложности и в отношения с Литвой. Лукашенко ранее не раз высказывался о ситуации с Польшей, отметив, что «конструктивные подходы в Варшаве воспринимают как слабость». Но и Польша, и Литва входят в топ стран, с которыми у Беларуси очень устойчивые и эффективные внешнеэкономические отношения — с дружественной нам Венесуэлой, например, все намного хуже.

Обострение отношений

Напомним, 28 февраля этого года в польской социальной школе скаутов имени Ромуальда Траугутта в Бресте провели мероприятия по поводу Дня памяти «отверженных солдат», который отмечают в Польше. Речь идет об участниках антисоветского подполья, которые во второй половине 1940-х годов боролись за независимость страны. Но среди них есть и солдаты отряда Ромуальда Райса (по прозвищу Бурый), которые сожгли пять деревень на территории Восточной Польши, где жили православные белорусы. Тогда погибли 79 человек.

Мероприятие посетил консул Генерального консульства Польши в Бресте Ежи Тимофеюк. 9 марта в МИД Беларуси вызвали временного поверенного в делах Польши в Беларуси Мартина Войцеховского и вручили ноту протеста: консулу предложили покинуть территорию нашей страны. В ответ Польша признала персоной нон грата дипломата из посольства Беларуси в Варшаве. Позже страны выслали еще несколько дипломатов друг друга. Прокуратура Бреста возбудила уголовное дело по факту героизации военных преступников.

Временный поверенный в делах Польши в Беларуси Мартин Войцеховский заявил , что мероприятие в «Польской школе» не имело никакого отношения к фигуре Ромуальда Райса.

— По имеющимся у нас данным, целью мероприятия было увековечение памяти тех людей, которые после Второй мировой войны в Бресте заботились о польских местах памяти, польских кладбищах, сохранении польской истории — за это они были репрессированы, в том числе отправлены в Сибирь, в Воркуту. Только после смерти Сталина, на волне оттепели, они смогли вернуться в Польшу. Из известных мне людей могу назвать господина Рышарда Снарского, который жил в Бресте, — заявил дипломат 13 марта.

25 марта Генпрокуратура Беларуси сообщила , что возбудила в отношении председателя неофициального Союза поляков Анжелики Борис и иных лиц дело по ч. 3 ст. 130 УК (Умышленные действия, направленные на возбуждение национальной и религиозной вражды и розни по признаку национальной, религиозной, языковой и иной социальной принадлежности, а также по реабилитации нацизма, совершенные группой лиц). Фигурантам грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

В ведомстве утверждают, что «граждане, позиционируя себя членами вышеуказанного союза», с 2018 года провели в Гродно и Гродненской области «ряд незаконных массовых мероприятий по чествованию участников антисоветских бандформирований, действовавших во время и после Великой Отечественной войны, совершавших грабежи, убийства мирного населения Беларуси, уничтожение имущества». «Их деяния преследовали цели реабилитации нацизма, оправдания геноцида белорусского народа», — говорилось в сообщении прокуратуры.

Всего по этой статье были задержаны пять представителей Союза поляков. Кроме Анжелики Борис, это Андрей Почобут, Мария Тишковская, Ирена Бернацкая и Анна Панишева. Белорусские правозащитники признали их политзаключенными. Известно, что Почобуту и Тишковской предъявлены обвинения по этой статье.

В связи со сложившейся ситуацией президент Польши Анджей Дуда 25 марта начал переговоры по линии ООН, ОБСЕ и Совета Европы. Кроме того, он направил письмо президенту США Джо Байдену (Соединенные Штаты в марте председательствовали в Совете Безопасности ООН).