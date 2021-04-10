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Картина меняется: аналитик дала совет, в какой валюте хранить сбережения
10.04.2021 13:51 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 апр ― Sputnik. Какие валюты сегодня на данный момент являются наиболее прибыльными и надежными для хранения сбережений и останутся таковыми в течение 2021 года, рекомендации на эту тему дала российский аналитик, заместитель руководителя информационно-аналитического центра "Альпари" Наталья Мильчакова, ее советы цитирует Радио Sputnik.
В частности, эксперт спрогнозировала рост и американской, и европейской валюты в течение года, однако предупредила о некоторых моментах.
"Я думаю, что в этом году доллар будет более перспективной валютой. Экономика США начнет восстанавливаться быстрее экономики Евросоюза. В США идет массовая вакцинация, и там ограничения достаточно быстро отменяются", — отметила Мильчакова.
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Что касается стабильности курса евро на протяжении года, на него существенно влияет общеевропейская ситуация с вакцинацией. пояснила специалист. "В Европе ситуация с пандемией гораздо сложнее, она охвачена второй или третьей волной COVID-19. Там продолжаются локдауны, а значит, экономика еврозоны в этом году будет в кризисе", отметила аналитик.
Таким образом, эксперт посоветовала делать выбор в пользу "американца", однако напомнила, что оптимальный вариант — хранить деньги в разных валютах: рублях, долларах и евро.
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В то же время российский экономист руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов высказался о том, что постепенный
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Что будет с курсами евро и доллара в течение 2021 года: на фоне кампании по вакцинации эксперты оценивают перспективный рост "американца" и сомневаются в...
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