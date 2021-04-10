Картина меняется: аналитик дала совет, в какой валюте хранить сбережения

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 апр ― Sputnik. Какие валюты сегодня на данный момент являются наиболее прибыльными и надежными для хранения сбережений и останутся таковыми в течение 2021 года, рекомендации на эту тему дала российский аналитик, заместитель руководителя информационно-аналитического центра "Альпари" Наталья Мильчакова, ее советы цитирует Радио Sputnik.

В частности, эксперт спрогнозировала рост и американской, и европейской валюты в течение года, однако предупредила о некоторых моментах.

"Я думаю, что в этом году доллар будет более перспективной валютой. Экономика США начнет восстанавливаться быстрее экономики Евросоюза. В США идет массовая вакцинация, и там ограничения достаточно быстро отменяются", — отметила Мильчакова.

Что будет с евро в 2021 году

Что касается стабильности курса евро на протяжении года, на него существенно влияет общеевропейская ситуация с вакцинацией. пояснила специалист. "В Европе ситуация с пандемией гораздо сложнее, она охвачена второй или третьей волной COVID-19. Там продолжаются локдауны, а значит, экономика еврозоны в этом году будет в кризисе", отметила аналитик.

Таким образом, эксперт посоветовала делать выбор в пользу "американца", однако напомнила, что оптимальный вариант — хранить деньги в разных валютах: рублях, долларах и евро.

Что говорят о курсе доллара

В ближайшие полгода ― год валюты европейских стран, не входящих в зону евро, будут постепенно сдавать позиции, что скажется на перспективном росте курса американской валюты, об этом ранее рассказал эксперт по фондовому рынку российсой инвестиционной компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

В то же время российский экономист руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов высказался о том, что постепенный отказ от доллара имеет очевидный смысл в целях укрепления курсов национальных валют. Однако в ближайшее время это вряд ли возможно, поскольку до 80% всех торговых сделок в мире сейчас происходит в американской валюте.