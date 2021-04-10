Картошка – подорожала, огурцы – подешевели: что было с ценами в марте

Источник материала: Sputnik Беларусь

Продукты, алкоголь, одежда и услуги в марте стали слегка дороже. Об этом свидетельствуют данные Национального статистического комитета.

Овощи в целом упали в цене на 8,95%, фрукты – на 0,95%, молочные продукты – на 0,1%. А вот мясо подорожало – на 1,33%. Дороже стали хлеб и хлебобулочные изделия (на 0,47%), а также рыба и морепродукты – на 0,31%.

Что дорожало в марте?

морковь – на 8,05%

картофель – на 5,92%

чеснок – на 4,21%

груши – на 3,94%

цитрусовые – на 1,64%

Что подешевело?

огурцы – на 34,54%

виноград – на 7,21%

перец – на 2,04%

бананы – на 1,49%

лук репчатый – на 0,34%

яблоки – на 0,21%

Судя по данным Белстата, алкогольные напитки выросли в цене на 0,51%, а табачные изделия – на 0,69%. Поднялись цены в столовых – на 1%. Рестораны и кафе тоже повысили ценники – на 1,29%, фастфуд – на 0,68%.

Дороже не только техника и лекарства

В целом поднялись в цене и непродовольственные товары – на 1,37%. Подорожала и стоимость некоторых услуг.

одежда подорожала на 1,37%

обувь - на 2,97%

мебель - на 1,84%

электротовары – на 0,8%

стройматериалы – на 1,45%

медикаменты – на 1,74%

услуги гостиницы – на 1,5%

ремонт одежды – на 1,97%

техосмотр – на 1,45%

Зато стали дешевле ритуальные услуги – на 1,06%, а еще железнодорожный транспорт -1,1% и страхование – 1,17%