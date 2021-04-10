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Картошка – подорожала, огурцы – подешевели: что было с ценами в марте
10.04.2021 14:39 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik БеларусьМИНСК, 10 апр – Sputnik. Продукты, алкоголь, одежда и услуги в марте стали слегка дороже. Об этом свидетельствуют данные Национального статистического комитета.
Овощи в целом упали в цене на 8,95%, фрукты – на 0,95%, молочные продукты – на 0,1%. А вот мясо подорожало – на 1,33%. Дороже стали хлеб и хлебобулочные изделия (на 0,47%), а также рыба и морепродукты – на 0,31%.
Что дорожало в марте?
Что подешевело?
Судя по данным Белстата, алкогольные напитки выросли в цене на 0,51%, а табачные изделия – на 0,69%. Поднялись цены в столовых – на 1%. Рестораны и кафе тоже повысили ценники – на 1,29%, фастфуд – на 0,68%.
Дороже не только техника и лекарства
В целом поднялись в цене и непродовольственные товары – на 1,37%. Подорожала и стоимость некоторых услуг.
Зато стали дешевле ритуальные услуги – на 1,06%, а еще железнодорожный транспорт -1,1% и страхование – 1,17%
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В целом овощи, фрукты и молочка стали дешевле, мясо, хлеб и рыба – дороже, а обедать вне дома – еще менее выгодно.
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