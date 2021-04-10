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Картошка – подорожала, огурцы – подешевели: что было с ценами в марте

10.04.2021 14:39 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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МИНСК, 10 апр – Sputnik. Продукты, алкоголь, одежда и услуги в марте стали слегка дороже. Об этом свидетельствуют данные Национального статистического комитета. 

Овощи в целом упали в цене на 8,95%, фрукты – на 0,95%, молочные продукты – на 0,1%. А вот мясо подорожало – на 1,33%. Дороже стали хлеб и хлебобулочные изделия (на 0,47%), а также рыба и морепродукты – на 0,31%.

Что дорожало в марте?

  • морковь – на 8,05%
  • картофель – на 5,92%
  • чеснок – на 4,21%
  • груши – на 3,94%
  • цитрусовые – на 1,64%

Что подешевело?

  • огурцы – на 34,54%
  • виноград – на 7,21%
  • перец – на 2,04%
  • бананы – на 1,49%
  • лук репчатый – на 0,34%
  • яблоки – на 0,21%

Судя по данным Белстата, алкогольные напитки выросли в цене на 0,51%, а табачные изделия – на 0,69%. Поднялись цены в столовых – на 1%. Рестораны и кафе тоже повысили ценники – на 1,29%, фастфуд – на 0,68%.

Дороже не только техника и лекарства 

В целом поднялись в цене и непродовольственные товары – на 1,37%. Подорожала и стоимость некоторых услуг.

  •  одежда подорожала на 1,37%
  • обувь - на 2,97%
  • мебель - на 1,84%
  • электротовары – на 0,8%
  • стройматериалы – на 1,45%
  • медикаменты – на 1,74%
  • услуги гостиницы – на 1,5%
  • ремонт одежды – на 1,97%
  • техосмотр – на 1,45%

Зато стали дешевле ритуальные услуги – на 1,06%, а еще железнодорожный транспорт -1,1% и страхование – 1,17%

 
Теги: Минск
 
 
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В целом овощи, фрукты и молочка стали дешевле, мясо, хлеб и рыба – дороже, а обедать вне дома – еще менее выгодно.
 
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