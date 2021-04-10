Статкевич отказался продолжить ознакомление с материалами дела

Источник материала: Tut.by

Николай Статкевич написал из тюрьмы жене Марине Адамович о том, что не будет дальше просматривать материалы дела. Об этом она рассказала у себя в Facebook. Добавим, что это это письмо датировано 31 марта.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«Дело будет передано в прокуратуру после того как мы все ознакомимся с его материалами. А это, как я писал, аж 110 томов. Правда, я сегодня прекратил это «ознакомление» и сделал устное (под запись) следующее заявление: «Изучив «обвинение» и 30% материалов «дела», я пришел к твердому убеждению, что оно сфабриковано следствием.

Мало того, по моему убеждению, следствие посягнуло на основополагающие конституционные права граждан: свободу слова, право на мирные собрания, право на участие в выборах в качестве кандидатов или их доверенных лиц.

Я не хочу иметь отношения к тому, что считаю преступлением. Поэтому отказываюсь от ознакомления с остальными материалами «дела».

Честно говоря, участвовать в их «процедурах», зная, что скрывается за содержанием этих процедур, как-то брезгливо», — написал Николай Статкевич.

Напомним, политика задержали 31 мая 2020 года, когда он направлялся на Комаровский рынок на пикеты по сбору подписей за выдвижение в кандидаты в президенты Светланы Тихановской, Валерия Цепкало, Виктора Бабарико и Николая Козлова. Политика арестовали на 15 суток за участие в несанкционированной акции протеста. Позже срок содержания Статкевича под стражей продлевали. 8 июля адвокат политика сообщил, что Статкевичу предъявлено обвинение в организации или активном участии в действиях, грубо нарушающих общественный порядок.

В декабре стало известно, что обвинение «утяжелили», добавив ч. 2 ст. 293 (Участие в массовых беспорядках, до 8 лет лишения свободы), а в марте жена рассказала , что, вероятно, обвинение переквалифицировали на «более тяжелую» первую часть этой же статьи (Организация массовых беспорядков, до 15 лет лишения свободы).