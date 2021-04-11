МАЗ нарастил продажи грузовиков в России

Источник материала: Tut.by

В марте 2021 года Минский автозавод (МАЗ) отгрузил на российский рынок 518 грузовиков, что на 85,7% больше, чем годом ранее. Это позволило белорусскому производителю занять четвертую строчку в рейтинге крупнейших поставщиков.





Как сообщает в своем обзоре российское агентство «Автостат», пятерку лидеров традиционно возглавляет российский производитель КАМАЗ, на долю которого в марте пришлось 36% от общего объема. В количественном выражении это составляет 2 836 автомобилей, что на 50,9% больше, чем в марте 2020 года.

На втором месте с большим отставанием расположился еще один российский бренд – ГАЗ, показатель которого составил 762 проданные машины (+46%).

Кроме них, в пятерку марок-лидеров грузового сегмента попали еще шведская Scania (623 шт.; +92,3%) и российский Урал (474 шт.; +43,6%).

В целом, в марте 2021 году объем рынка новых грузовых автомобилей в России составил почти 8 тысяч единиц, что на 45,1% больше, чем в марте 2020 года.

По итогам первого квартала 2021 года на российском рынке грузовиков тоже наблюдается положительная динамика. Так, объем рынка за это время составил 19,4 тысяч штук, что на 11,6% больше, чем в январе-марте 2020 года. В тот период МАЗ не мог похвастаться выдающимися продажами.