|
МАЗ нарастил продажи грузовиков в России
11.04.2021 10:59 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В марте 2021 года Минский автозавод (МАЗ) отгрузил на российский рынок 518 грузовиков, что на 85,7% больше, чем годом ранее. Это позволило белорусскому производителю занять четвертую строчку в рейтинге крупнейших поставщиков.
Как
На втором месте с большим отставанием расположился еще один российский бренд – ГАЗ, показатель которого составил 762 проданные машины (+46%).
Кроме них, в пятерку марок-лидеров грузового сегмента попали еще шведская Scania (623 шт.; +92,3%) и российский Урал (474 шт.; +43,6%).
В целом, в марте 2021 году объем рынка новых грузовых автомобилей в России составил почти 8 тысяч единиц, что на 45,1% больше, чем в марте 2020 года.
По итогам первого квартала 2021 года на российском рынке грузовиков тоже наблюдается положительная динамика. Так, объем рынка за это время составил 19,4 тысяч штук, что на 11,6% больше, чем в январе-марте 2020 года. В тот период МАЗ не мог похвастаться выдающимися продажами.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В марте 2021 года Минский автозавод (МАЗ) отгрузил на российский рынок 518 грузовиков, что на 85,7% больше, чем годом ранее.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)