В РФ отметили продолжающееся ухудшение качества российской нефти

Источник материала: Tut.by

Традиционной проблемой для нефтяной отрасли РФ остается поддержание стабильного качества нефти, поставляемой на НПЗ европейской части России и на экспорт в западном направлении, говорится в разработанном Минэнерго РФ проекте Генеральной схемы развития нефтяной отрасли до 2035 года, пишет «Интерфакс».



Фото: Reuters

«Несмотря на отмеченную стабилизацию показателей сернистости и плотности в 2020 году, проблема постепенного ухудшения качества нефти имеет характер устойчивой тенденции», — отмечается в документе.

В 2020 году прием высокосернистой нефти в систему «Транснефти» составил 77,4 млн тонн (17,5%) со средневзвешенным содержанием серы 2,87%, сернистой нефти — 230,7 млн тонн (52,2%) со средневзвешенным содержанием серы 1,23%, малосернистой нефти — 133,7 млн тонн (30,3%) со средневзвешенным содержанием серы 0,42%. Среднее содержание серы в общем объеме приема нефти составило в 2020 году 1,27%, не изменившись по сравнению с 2019 годом, несмотря на существенное падение объема транспортировки. Плотность нефти незначительно повысилась и составила 861,4 кг/м3 (+0,1 кг/м3 к 2019 году).

На отдельных НПЗ в европейской части России в последние годы наблюдается существенное и последовательное ухудшение качества поступающей нефти, что приводит к снижению объема выхода светлых нефтепродуктов и учащению замены оборудования и, как следствие, к упущенной выгоде перерабатывающих предприятий, говорится в документе.

«В рамках выполнения Генсхемы-2020 рассматривались различные подходы к стабилизации качества нефти в системе магистральных трубопроводов ПАО „Транснефть“, однако ни один из них по состоянию на 2021 год не реализован. В настоящее время на уровне рабочей группы Минэнерго России по мониторингу качества нефти, транспортируемой по системе магистральных трубопроводов, рассматривается целый ряд возможных мер, нацеленных на фактическое повышение качества нефти в системе магистральных трубопроводов (включая преимущественную переработку высокосернистой нефти в районах ее добычи, возможное выделение отдельного транспортного потока для экспорта высокосернистой и высоковязкой нефти, переход от массового к объемному учету нефти и пр.)», — указывается в проекте.

В тоже время отмечается, что ожидаемое в ближайшие годы увеличение доли нефти, добываемой на новых месторождениях с низким содержанием серы, может привести к стабилизации средневзвешенного уровня содержания серы в нефти, поставляемой в трубопроводную систему «Транснефти» в западном направлении, при условии, что основной объем новой добычи малосернистой нефти будет транспортироваться через указанную систему в западном направлении. «Таким образом, целесообразным является принятие комплексных мер, сочетающих различные подходы к решению указанной проблемы, и учитывающих необходимость соблюдения баланса интересов всех участников нефтяной отрасли», — пишут создатели проекта Генсхемы.

У потребителей, получающих российскую нефть сорта Urals по нефтепроводу «Дружба», периодически возникают нарекания к ее качеству уже более 3 лет. В 2018 году РФ переориентировала крупные потоки малосернистой нефти с Запада на Восток, чтобы закрепить свое первенство на рынке Китая, из-за этого качество основного российского экспортного сорта на западе резко упало, вызвав недовольство европейских переработчиков, писало агентство Рейтер. Показатели Urals регулярно выходили за пределы, предусмотренные российским официальным стандартом — ГОСТом, отмечали восемь источников агентства на нефтяном рынке РФ. По их словам, российской трубопроводной монополии «Транснефть» не удавалось стабильно удерживать плотность и содержание серы в Urals в рамках заявленных параметров. Основное ухудшение качества Urals наблюдали потребители на маршрутах трубопровода «Дружба», по которому сорт напрямую поступает на НПЗ в Германии, Польше, Чехии, Словакии и Венгрии.

В апреле 2019 года разразился крупный скандал с «грязной» нефтью. Из России по нефтепроводу «Дружба» стала поступать «нефть с содержанием хлорорганических соединений, превышающим в десятки раз предельные значения по стандарту». Первыми на это обратил внимание в Беларуси. Ситуация относительно быстро нормализовалась. Но по итогу «Транснефти» пришлось выплачивать потребителям компенсацию. Дело в том, что наличие хлорорганики привело к ремонту оборудования НПЗ и срывам контрактов.