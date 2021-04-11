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БелАЗ создает карьерные электросамосвалы

11.04.2021 14:39 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Белорусский автозавод осваивает ноу-хау в тяжеловесном автопроме. Это электросамосвал. Сейчас конструкторы проводят испытания 90-тонного БелАЗа на электрическом аккумуляторе. В планах и машина на 220 тонн. Такая техника не только экологичная, но и экономичная. Доставка топлива в отдаленные карьеры, например, Якутии обходится очень дорого. Еще одна разновидность новых грузовиков - дизель-троллейвозы. Они уже работают на Сахалине в карьерах, где есть инфраструктура для подзарядки (по принципу троллейбусов или электробусов). Таким образом БелАЗ следует общемировому зеленому тренду нулевых выбросов углекислого газа.

Александр Насковец, начальник бюро компоновки научно-технического центра управления главного конструктора ОАО "БелАЗ": "Многие карьеры находятся в труднодоступных местах, а сама логистика доставки дизельного топлива иногда стоит дороже, чем само топливо. А пустить электроэнергию по проводам намного проще и дешевле. Мы хотим объединить и сделать электротроллейвоз. Этот тот тип транспорта, который будет заряжать аккумуляторную батарею именно во время перевозки груза". Мировая премьера 90-тонного электросамосвала БелАЗ состоится осенью на одной из крупных международных выставок.

 
 
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Белорусский автозавод осваивает ноу-хау в тяжеловесном автопроме. Это электросамосвал. Сейчас конструкторы проводят испытания 90-тонного БелАЗа на электрическом...
 
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