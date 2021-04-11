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Около 1,9 тысяч фур скопилось на выезд из Беларуси
11.04.2021 18:57 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Выезда из Беларуси ожидают почти 1,9 тысяч грузовиков. Такая информация размещена на сайте Госпогранкомитета по состоянию на 18.00.
Самая большая очередь скопилась на белорусско-литовской границе. В «Каменном Логе» выезда в Литву ждут более 490 большегрузов, еще 270 машин стоят в «Котловке», 250 — в «Привалке» и 230 — в «Беняконях». Стоит отметить, что с 12 апреля заработают еще три пункта пропуска: «Видзы», «Лоша» и «Лынтупы».
На белорусско-латвийской границе в пункте пропуска «Григоровщина» стоят более 170 машин, еще 30 фур ожидают в «Урбанах».
Очередь скопилась и на выезд в Украину: в «Новой Гуте» в очереди более 60 автомобилей.
На границе с Польшей в пункте пропуска «Брузги» стоят более 150 грузовиков, еще 150 ожидают в «Козловичах» и 90 — в «Берестовице».
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Самая большая очередь скопилась на белорусско-литовской границе. В «Каменном Логе» выезда в Литву ждут более 490 большегрузов
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