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О быстрых трассах, арендном жилье и минской подземке - в интервью вице-премьера Анатолия Сивака

11.04.2021 22:47 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Инвестпрограмма на этот год – то, на чем также сконцентрировано внимание и местных властей, и правительства в целом. Речь идет о новых социальных объектах: школах, детских садах и спортивных комплексах. План сверстан, и до конца года их должно открыться до пяти десятков. Большая стройка как раз стартовала со второго квартала.

Финансирование - из госказны

Быстрые трассы, удобные квартиры, арендное жилье и минская подземка. Третья ветка сейчас активно строится. Темпы не единожды рассматриваются на всех уровнях. На контроле и весь стройкомплекс. В прошлом году отрасль показала прибыльные результаты, несмотря на то, что пандемия негативно сказалась на многих сферах.

В планах на этот год - также не менее 4 млн квадратных метров жилья

Причем миллион - с господдержкой, а это значит, что очередь для нуждающихся постепенно будет сокращаться. 

В приоритете, конечно, большие семьи. О том, как стартовал этот год, каким дорогам нужна реконструкция и будем ли привлекать к строительству арендных квартир частные компании, "Главный эфир" спросил у вице-премьера Анатолия Сивака, который курирует в правительстве эти вопросы. 

 
 
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Инвестпрограмма на этот год – то, на чем также сконцентрировано внимание и местных властей, и правительства в целом. Речь идет о новых социальных объектах: школах,...
 
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