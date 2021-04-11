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Китай обогнал Украину по импорту белорусского продовольствия

12.04.2021 06:09 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

По итогам прошлого года Китай вышел на третье место среди всех покупателей белорусского продовольствия после Российской Федерации и Казахстана, обогнав Украину. Об этом заявил в эфире СТВ заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Алексей Богданов.

По его данным, за 2020 год Беларусь экспортировала в Китай продовольствия на 255 миллионов долларов. Это рост к уровню 2019 года в 1,9 раза. Есть уже статистика за два месяца 2021 года — рост в 2,2 раза. «[На] 35 миллионов долларов мы уже поставили продовольствия», — уточнил Богданов.

Чиновник также отметил, что для выхода на китайский рынок пришлось оперативно сертифицировать белорусские предприятия.

— Мы уже тоже практически всю молочку сертифицировали, 17 предприятий по говядине, девять птицефабрик, по рыбе. Яркий пример — мясопереработка, говядина. Сюда специально приезжали китайские технологи, обучали наших технологов китайскому стандарту по разделке говядины. Оперативно все сделано, сегодня говядина наша поставляется в больших объемах в Китай, — сказал Богданов.

 
 
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За 2020 год Беларусь экспортировала в Китай продовольствия на 255 миллионов долларов.
 
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