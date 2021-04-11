Кругляк не пройдет: за квартал деревообработка страны приросла на треть

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 апр – Sputnik. Решение о запрете вывоза за границу круглой древесины было абсолютно правильным, заявил в эфире телеканала СТВ министр лесного хозяйства Беларуси Виталий Дрожжа.

По его словам, благодаря такому решению в стране большую активность получила деревопереработка.

"Итоги квартала этого года говорят о том, что мы приросли по первому кварталу текущего года в сравнении с первым кварталом прошлого года – до 30%. И это очень хорошо", – заявил министр.

По словам чиновника, чтобы деревопереработка функционировала без перебоев, леса должно становиться больше, а не меньше. Кроме того, древесина должна быть соответствующего качества.

Для наведения порядка с лесом в республике ввели единую государственную систему учета заготовленной древесины, и к концу лета 2021 года ведомство подведет под это всю нормативную базу.

"И у нас уже вся древесина будет реализовываться, вывозиться, перемещаться только по электронным документам. Своего рода этот электронный документ позволит минимизировать серую зону", - подчеркнул Дрожжа.

Для этого каждый лесовоз оборудуют GPS-трекером, который будет отслеживать передвижение вырубленного леса. По мнению министра, IT-сфера позволяет провести цифровизацию лесного фонда и всех работ, которые связаны с лесом.

"Выписка древесины, место выписки будет привязано к координатам, будет четкая идентификация того должностного лица, кто произвел, когда, в какое время и где конкретно", – отметил министр лесного хозяйства.

По словам Дрожжи, лесная отрасль не испытывает недостатка в финансах. Более того – ведомство отказалось от 10% бюджетного финансирования, которое ежегодно выделялось на лесное хозяйство. Это порядка 25 миллионов рублей.

"Мы зарабатываем сами. При этом это ни в коей мере не отразится на наших инвестициях, на заработных платах наших людей", – резюмировал чиновник.

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