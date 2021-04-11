|
Кругляк не пройдет: за квартал деревообработка страны приросла на треть
12.04.2021 09:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 апр – Sputnik. Решение о запрете вывоза за границу круглой древесины было абсолютно правильным, заявил в эфире телеканала СТВ министр лесного хозяйства Беларуси Виталий Дрожжа.
По его словам, благодаря такому решению в стране большую активность получила деревопереработка.
"Итоги квартала этого года говорят о том, что мы приросли по первому кварталу текущего года в сравнении с первым кварталом прошлого года – до 30%. И это очень хорошо", – заявил министр.
По словам чиновника, чтобы деревопереработка функционировала без перебоев, леса должно становиться больше, а не меньше. Кроме того, древесина должна быть соответствующего качества.
Для наведения порядка с лесом в республике ввели единую государственную систему учета заготовленной древесины, и к концу лета 2021 года ведомство подведет под это всю нормативную базу.
"И у нас уже вся древесина будет реализовываться, вывозиться, перемещаться только по электронным документам. Своего рода этот электронный документ позволит минимизировать серую зону", - подчеркнул Дрожжа.
Для этого каждый лесовоз оборудуют GPS-трекером, который будет отслеживать передвижение вырубленного леса. По мнению министра, IT-сфера позволяет провести цифровизацию лесного фонда и всех работ, которые связаны с лесом.
"Выписка древесины, место выписки будет привязано к координатам, будет четкая идентификация того должностного лица, кто произвел, когда, в какое время и где конкретно", – отметил министр лесного хозяйства.
По словам Дрожжи, лесная отрасль не испытывает недостатка в финансах. Более того – ведомство отказалось от 10% бюджетного финансирования, которое ежегодно выделялось на лесное хозяйство. Это порядка 25 миллионов рублей.
"Мы зарабатываем сами. При этом это ни в коей мере не отразится на наших инвестициях, на заработных платах наших людей", – резюмировал чиновник.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Улучшит положение лесного хозяйства и введенная единая система учета заготовленной древесины, для контроля на всех лесовозах установят датчики GPS, заявил министр...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)