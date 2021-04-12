Поворот истории. Как в разных странах бывшие здания церквей и храмов используют для общественных нужд и жилья

Из истории известно, что многие храмы, соборы и синагоги в советский период использовались не по назначению. Из-за активной антирелигиозной политики их закрывали, а помещения отдавали для других нужд: под склады, кинотеатры и даже бассейны.

Вот так выглядел Собор св. Николая в Бобруйске в 1964 году, когда власти решили отдать храм под бассейн.