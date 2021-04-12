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Поворот истории. Как в разных странах бывшие здания церквей и храмов используют для общественных нужд и жилья

12.04.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

История человечества хранит немало печальных историй, когда религиозные сооружения становились ненужными. Часто это происходило насильно, но иногда и вполне естественно. Высокие потолки и уникальная архитектура делают пустующие церкви и храмы желанным объектом недвижимости во многих городах мира. Мы нашли интересные кейсы, где владельцам удалось обустроить подобные здания для жизни, сохранив при этом детали храмов, которые придают интерьеру изюминку.

Поворот истории. Как в разных странах бывшие здания церквей и храмов используют для общественных нужд и жилья

Из истории известно, что многие храмы, соборы и синагоги в советский период использовались не по назначению. Из-за активной антирелигиозной политики их закрывали, а помещения отдавали для других нужд: под склады, кинотеатры и даже бассейны.

Вот так выглядел Собор св. Николая в Бобруйске в 1964 году, когда власти решили отдать храм под бассейн.


Поворот истории. Как в разных странах бывшие здания церквей и храмов используют для общественных нужд и жилья

Многие здания так и не удалось восстановить под место общественного богослужения.

Национальный академический драматический театр имени М. Горького располагается в хоральной синагоге, которая была построена за счет средств еврейской общины города еще в 1906 году.

Поворот истории. Как в разных странах бывшие здания церквей и храмов используют для общественных нужд и жилья
Поворот истории. Как в разных странах бывшие здания церквей и храмов используют для общественных нужд и жилья

В Европе и США приходы в маленьких городах становятся меньше, а потом и вовсе исчезают. Там покупка храма выглядит привлекательной из-за налоговых льгот. Налоги либо очень скромные по сравнению с привычной недвижимостью, либо вообще отсутствуют. При этом владелец получает высокие потолки, уникальный исторический фасад и большую площадь, зачастую не имея электричества, канализации и отопления.

Вот так вот выглядит квартира, которая находится в бывшем здании храма в Чикаго.

Поворот истории. Как в разных странах бывшие здания церквей и храмов используют для общественных нужд и жилья
Поворот истории. Как в разных странах бывшие здания церквей и храмов используют для общественных нужд и жилья

А в маленьком голландском городе Утрехт пустующую церковь изначально использовали как место для выставок, а потом уже переделали под жилую квартиру.

Поворот истории. Как в разных странах бывшие здания церквей и храмов используют для общественных нужд и жилья
Поворот истории. Как в разных странах бывшие здания церквей и храмов используют для общественных нужд и жилья
Поворот истории. Как в разных странах бывшие здания церквей и храмов используют для общественных нужд и жилья
Поворот истории. Как в разных странах бывшие здания церквей и храмов используют для общественных нужд и жилья

Выставили на продажу дом в перестроенной церкви в Австралии за 378 тысяч долларов. Владелец дома – агент по недвижимости, который купил здание церкви у местного прихода, когда приехал как специалист оценить стоимость объекта. Обустраивал дом владелец 5 лет, сохранив при этом важные детали церкви.

Поворот истории. Как в разных странах бывшие здания церквей и храмов используют для общественных нужд и жилья
Поворот истории. Как в разных странах бывшие здания церквей и храмов используют для общественных нужд и жилья
Поворот истории. Как в разных странах бывшие здания церквей и храмов используют для общественных нужд и жилья
Поворот истории. Как в разных странах бывшие здания церквей и храмов используют для общественных нужд и жилья
Поворот истории. Как в разных странах бывшие здания церквей и храмов используют для общественных нужд и жилья

В 2015 году известная певица Beyoncé и ее муж рэпер Jay-Z приобрели дом - переделанную церковь 1830 года за 2,6 миллиона долларов в Новом Орлеане. Площадь дома больше 1200 квадратных метров, а на трех этажах располагаются 22 комнаты. Таким он достался им от прежнего владельца. Дом признан исторической ценностью.

Поворот истории. Как в разных странах бывшие здания церквей и храмов используют для общественных нужд и жилья
Поворот истории. Как в разных странах бывшие здания церквей и храмов используют для общественных нужд и жилья
Поворот истории. Как в разных странах бывшие здания церквей и храмов используют для общественных нужд и жилья
Поворот истории. Как в разных странах бывшие здания церквей и храмов используют для общественных нужд и жилья

Поворот истории. Как в разных странах бывшие здания церквей и храмов используют для общественных нужд и жилья

 
 
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История человечества хранит немало печальных историй, когда религиозные сооружения становились ненужными. Часто это происходило насильно, но иногда и вполне...
 
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